Crisis política en Polonia: denuncian supuesto golpe de Estado 

La Policía se desplegó en los exteriores del Tribunal Constitucional de Polonia tras las denuncias de un supuesto golpe de Estado.

Una nueva crisis política se desató en Polonia este viernes 30 de octubre de 2026, tras la suspensión de Bogdan Święczkowski, presidente del Tribunal Constitucional. La medida generó denuncias de un supuesto golpe de Estado y movilizaciones en la capital.

La tensión llevó al presidente polaco, Karol Nawrocki, a interrumpir un viaje oficial a Senegal para regresar al país.

¿Por qué denuncian un supuesto golpe de Estado?

La controversia comenzó cuando la jueza Anna Korwin-Piotrowska anunció la suspensión de Święczkowski.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó la decisión y denunció un supuesto golpe de Estado. Además, cuestionó la legitimidad de la jueza para asumir temporalmente el cargo porque no habría prestado juramento ante el presidente de la República.

Por su parte, el ministro de Justicia solicitó levantar la inmunidad judicial de Święczkowski y de su vicepresidente, Bartłomiej Sochański.

La denuncia de golpe de Estado es una acusación de sectores involucrados en la disputa y no un hecho confirmado.

Protestas y tensión política en Polonia

La decisión provocó manifestaciones de simpatizantes del partido opositor Ley y Justicia (PiS). La Policía desplegó agentes antidisturbios en los exteriores del Tribunal Constitucional, en Varsovia.

El conflicto ocurre en medio de las reformas judiciales impulsadas por el primer ministro Donald Tusk, quien busca modificar el sistema judicial, cuestionado durante años por su presunta dependencia política.

La crisis mantiene enfrentados al Gobierno, la oposición y al presidente Nawrocki por la legitimidad de las decisiones judiciales.