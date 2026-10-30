Ecuador: El Niño fortalece su reserva de calor y golpea a la pesca frente a las costas

El Niño fortalece su reserva de calor y golpea la productividad marina en las costas ecuatorianas

El Comité Nacional para el Estudio Regional del Fenómeno El Niño (ERFEN) advirtió en su último informe técnico de octubre que las condiciones cálidas asociadas a El Niño continúan fortaleciéndose de manera acelerada en el Pacífico ecuatorial, alcanzando un estado ACTIVO.

El diagnóstico confirma un calentamiento superficial y subsuperficial intenso que está modificando el ecosistema marino y la disponibilidad de recursos pesqueros frente a las costas del país.

Anomalías térmicas sin precedentes

De acuerdo con el informe oficial, las anomalías superficiales en la región Niño 1+2 —próxima a Ecuador y Perú— continuarán aumentando durante el mes de octubre, alcanzando aproximadamente más de 5,2 grados Celsius.

Este calentamiento excepcional se extiende ampliamente entre las islas Galápagos y el continente.

Asimismo, el informe detalla que frente a la costa el calentamiento alcanza niveles subsuperficiales con temperaturas de 23 °C a 24 °C a unos 100 metros de profundidad.

La importante reserva de calor y la profundización de la termoclina limitan el ascenso de aguas frías y ricas en nutrientes.

Esto mantiene reducida la Productividad Primaria Neta (PPN) en gran parte del área oceánica e insular.

Impacto en el sector pesquero

Las restricciones de alimentos en la base de la cadena trófica marina han alterado la distribución y accesibilidad de los recursos pesqueros:

Merluza: Presenta una marcada reducción en su disponibilidad para la pesca artesanal, debido a un desplazamiento natural hacia aguas más profundas y frías.

Presenta una marcada reducción en su disponibilidad para la pesca artesanal, debido a un desplazamiento natural hacia aguas más profundas y frías. Pelágicos pequeños: La macarela mantiene una baja disponibilidad en sus zonas habituales de captura.



Por su parte, aunque la pinchagua incrementó sus desembarques en Santa Elena y el golfo de Guayaquil, el 61,7% de los ejemplares muestreados correspondieron a menores , lo que enciende alertas sobre el estado del recurso.

La macarela mantiene una baja disponibilidad en sus zonas habituales de captura. Por su parte, aunque la pinchagua incrementó sus desembarques en Santa Elena y el golfo de Guayaquil, el , lo que enciende alertas sobre el estado del recurso. Camarón pomada: Mantiene rendimientos favorables de forma temporal (8.648 lb/día/barco en octubre), aunque las autoridades advierten que este beneficio podría alterarse si el calentamiento supera los rangos adecuados.

Lluvias históricas y desbordamientos

La respuesta atmosférica regional no se ha hecho esperar.

Durante los primeros 20 días de octubre, las precipitaciones superaron ampliamente los valores normales en el Litoral, registrando acumulados históricos sin precedentes.

Estaciones en Guayaquil, Milagro, Portoviejo y La Maná reportaron su octubre más lluvioso desde que existen registros.

Se destacan casos extremos como el de Milagro, con un exceso de precipitaciones del 4 564% frente a su media habitual.

Esta alta actividad lluviosa provocó los desbordamientos de cuerpos hídricos a nivel nacional, pasando de 52 en septiembre a 107 en octubre, con concentraciones críticas en el Litoral norte, la cuenca del Guayas y El Oro.

Según registros de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, ya se contabilizan 6 090 personas impactadas por 335 eventos asociados a lluvias.

Lo que supera cualquier registro histórico de octubre para el periodo 2012-2025, siendo Guayas y Esmeraldas las provincias más golpeadas.

Ante este escenario, el ERFEN mantiene la alerta activa mientras la NOAA estima una probabilidad superior al 83% de que el evento alcance una intensidad de fuerte a muy fuerte hacia finales de 2026 e inicios de 2027.