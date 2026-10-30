La Selección de Ecuador hace historia al terminar en el Top 16 del Mundial Sub 15

La Selección de Ecuador Sub |5 que participó en el torneo.

La Selección Ecuatoriana de Fútbol Sub-15 dejó una huella inolvidable en la escena internacional al concluir en el puesto 16 entre un total de 189 países participantes en la primera edición histórica del Mundial Sub-15.

La escuadra juvenil tricolor demostró un nivel competitivo sobresaliente a lo largo del certamen global, midiéndose ante potencias y rivales de todos los continentes en una maratónica competencia organizada por la FIFA.

Bajo la dirección técnica de Cristian Cachipuendo, el combinado nacional firmó una fase de grupos impecable que sentó las bases de su gran campaña.

La Tri se adueñó del liderato absoluto de su zona tras cosechar victorias categóricas frente a Cabo Verde, Kirguistán, Tonga y Guinea Ecuatorial, además de un valioso empate ante Uganda que ratificó su solidez táctica y mental en el arranque del torneo.

Gracias a este rendimiento sobresaliente, el equipo aseguró su boleto al codiciado Tier A, la instancia decisiva reservada exclusivamente para los mejores clasificados del mundo.

En los dieciseisavos de final, Ecuador protagonizó un duelo vibrante frente a Bulgaria que terminó igualado 1-1 en el tiempo reglamentario, logrando la clasificación agónica en una emocionante tanda de penaltis por 3-2.

En la ronda de octavos de final, la Tri se topó con la exigente selección de España, ante la cual batalló con intensidad pero terminó cediendo, quedando al margen de la pelea directa por el título mundial.

Pese a este tropiezo, el conjunto tricolor mantuvo intacto el orgullo y continuó su marcha en los partidos de reubicación para definir las posiciones de élite del torneo.

Las últimas jornadas exigieron al máximo el físico y la concentración del plantel ecuatoriano en el Tier A.

Los sudamericanos afrontaron duelos de alto voltaje con derrotas ajustadas ante Polonia, un reñido empate resuelto en penales a favor de Egipto y, finalmente, un marcador adverso de 3-1 frente a Venezuela en el compromiso que definió la decimoquinta y decimosexta casilla.

Más allá del desgaste acumulado en el tramo final, el balance general resulta altamente positivo para el balompié ecuatoriano de formación.

Situarse entre los dieciséis mejores equipos de 189 participantes consolida el proceso de las divisiones menores del país y confirma que el talento de la cantera tricolor continúa proyectándose con fuerza hacia el futuro del fútbol internacional.