Lluvias en Esmeraldas: río se desborda, inunda viviendas y Gobierno evalúa declarar emergencia

El desbordamiento del río Esmeraldas provocó inundaciones en distintos sectores de la ciudad este sábado.

Las intensas lluvias mantienen bajo el agua a varios sectores de Esmeraldas. El desbordamiento del río Esmeraldas provocó inundaciones en zonas del cantón, entre ellas la isla Luis Vargas Torres, donde el agua ingresó a viviendas y obligó a las familias a intentar poner a salvo sus pertenencias.

Las precipitaciones se extendieron durante la noche y madrugada de este sábado 3 de octubre. En Luis Vargas Torres, moradores reportaron que el nivel del río Esmeraldas continuaba aumentando, mientras el agua cubría calles y viviendas.

Varias familias perdieron muebles, electrodomésticos y otros enseres. Frente a la emergencia, los propios habitantes comenzaron a habilitar una vivienda ubicada en una zona más segura para utilizarla como albergue temporal, donde las personas afectadas puedan alimentarse, resguardarse y pasar la noche.

La situación se produce en medio de una emergencia más amplia en la provincia. Con corte a las 07:00 de este sábado, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) reportó seis cuerpos hídricos desbordados en Esmeraldas: los ríos Salima, Repartidero, Sucio, Muisne y Atacames, además de un afluente sin nombre en el sector de Chamanga.

Gobierno evalúa declarar en emergencia a Esmeraldas

Ante el incremento de las afectaciones, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos anunció este sábado la convocatoria inmediata del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial de Esmeraldas.

Según la entidad, la reunión permitirá analizar los daños ocasionados por las lluvias y evaluar una declaratoria de emergencia en la provincia.

La eventual declaratoria se analiza mientras las emergencias continúan acumulándose. Desde el 29 de agosto hasta las 10:00 de este sábado se contabilizaron 212 eventos adversos relacionados con las lluvias en Ecuador. De ellos, 90 permanecían abiertos y 122 habían sido cerrados. Esmeraldas, Guayas y Los Ríos concentran la mayor cantidad de afectaciones.

Además, cerca de 800 familias de Muisne y Quinindé recibieron asistencia humanitaria el viernes 2 de octubre. La ayuda incluyó alimentos, implementos de aseo y limpieza, insumos para dormir y tanques para almacenar agua potable.

¿Por qué llueve tanto en Esmeraldas?

Las precipitaciones extraordinarias que afectan a Esmeraldas se producen en medio de las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño.

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), Pablo Cornejo, explicó en septiembre que la elevada temperatura superficial del mar está alterando el comportamiento habitual de las precipitaciones.

De acuerdo con el Inamhi, septiembre de 2026 fue el septiembre con mayor precipitación de los últimos 30 años. El organismo explicó además que Ecuador atraviesa una transición adelantada de la época seca a la lluviosa: un proceso que normalmente debería producirse hacia diciembre, pero que este año comenzó antes debido a El Niño.

El calentamiento del océano aporta condiciones favorables para que exista mayor humedad disponible y modifica el comportamiento de sistemas atmosféricos como la Zona de Convergencia Intertropical. El resultado puede ser la aparición de lluvias más frecuentes e intensas en la Costa ecuatoriana, incluso antes del periodo en el que históricamente se registran las mayores precipitaciones.

En Esmeraldas, la acumulación de lluvias ya ha provocado inundaciones, desbordamientos, deslizamientos y afectaciones en viviendas, cultivos y vías. Entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado también se reportaron problemas en sectores de Muisne, Atacames, Eloy Alfaro y el cantón Esmeraldas.