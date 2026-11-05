Inundaciones en Samborondón: fundaciones de animales buscan hogares temporales para perros y gatos

Almanimal y El Gran Roque solicitan ayuda ciudadana para proteger a sus animales de las lluvias.

Las fuertes lluvias registradas en Guayas también afectaron a los refugios de animales en Samborondón. Las inundaciones del domingo y lunes provocaron el ingreso de agua a las instalaciones de dos fundaciones, que ahora buscan hogares temporales para proteger a cientos de perros y gatos.

En la Fundación Alma Animal, el agua alcanzó niveles superiores a los tobillos y, en algunas zonas donde permanecían los perros, llegó casi hasta las rodillas. Ante la emergencia, sus responsables difundieron un pedido de ayuda a través de redes sociales para encontrar espacios seguros para los animales.

La respuesta de la ciudadanía permitió que más de 60 perros consiguieran hogares temporales. Sin embargo, todavía necesitan ubicar entre 15 y 20 canes. La situación es más compleja con los felinos, pues la fundación alberga a más de 200 gatos y su adaptación a nuevos espacios requiere mayor cuidado.

Priscila Fazio, vocal del directorio de Alma Animal, explicó que las tormentas eléctricas también afectan el comportamiento de los animales. Los fuertes sonidos de los truenos provocan temor y estrés, por lo que buscan que puedan permanecer en lugares protegidos durante la temporada de lluvias.

Fundación Alma Animal necesita materiales para prevenir nuevas inundaciones

Además de los hogares temporales, la organización necesita materiales de construcción, como piedra y cascajo, para realizar adecuaciones en sus instalaciones. Entre los trabajos previstos está la construcción de canales alrededor del refugio que permitan desviar el agua y reducir el riesgo de nuevas inundaciones.

La fundación también espera el apoyo de las autoridades y de la empresa privada para ejecutar estas obras. Mientras tanto, ciudadanos han acudido al lugar con donaciones de alimentos para perros y gatos.

El Gran Roque busca hogares temporales para 600 perros

Otra de las organizaciones afectadas es la Fundación El Gran Roque, que tiene alrededor de 600 perros bajo su cuidado. Su director, el doctor Luis Vera, explicó que ya comenzaron trabajos para rellenar huecos y evitar la acumulación de agua en diferentes áreas del refugio.

El veterinario advirtió que la humedad y el agua estancada pueden provocar problemas de salud en los animales, entre ellos dermatitis, hongos y enfermedades asociadas a la presencia de parásitos.

Por esta razón, la fundación también solicita hogares temporales para sus perros. Además, recibe donaciones de palas, toallas y correas para atender las necesidades del refugio y continuar con las adecuaciones.

INAMHI mantiene alerta por lluvias y tormentas eléctricas

La preocupación de ambas organizaciones aumenta ante el pronóstico de nuevas precipitaciones. El INAMHI mantiene vigente la Advertencia Meteorológica N.º 86, que contempla lluvias fuertes, muy fuertes y tormentas eléctricas hasta el 7 de noviembre.

Frente a este escenario, las fundaciones insisten en la importancia de encontrar espacios seguros para sus animales y contar con recursos que permitan prevenir nuevas inundaciones.

Las personas interesadas en colaborar, ofrecer un hogar temporal o realizar donaciones pueden comunicarse directamente con las organizaciones a través de sus redes sociales:

Fundación Alma Animal: @fundacion_almaanimal.

Fundación El Gran Roque: @fundacionelgranroque.

La ayuda ciudadana es fundamental para proteger a los animales que permanecen en estos refugios y garantizarles un espacio seguro durante la temporada de lluvias.