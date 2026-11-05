Municipio activa nuevos puntos de salud en Quito: ¿Dónde quedan y qué servicios brindan?

Secretaría de Salud del Municipio de Quito

Una de las unidades de salud del Municpio de Quito ubicada en Solanda - Parque María Augusta Urrutia, al sur de Quito.

Si buscas realizarte controles médicos rápidos, recibir orientación nutricional o necesitas un espacio adecuado para la lactancia durante tus visitas a los parques de la capital, la red municipal de salud comunitaria cuenta con nuevas alternativas.

El Municipio de Quito habilitó cuatro nuevos Puntos Quito Salud ubicados en espacios públicos del norte y sur de la ciudad.

Estos centros operan bajo una modalidad de atención directa, completamente gratuita y sin necesidad de sacar citas previas.

Estos centros de salud operan bajo una modalidad de atención directa, completamente gratuita y sin necesidad de sacar citas previas. Secretaría de Salud

¿Qué servicios gratuitos puedes encontrar?

Los espacios están diseñados para la prevención primaria y el cuidado familiar, ofreciendo prestaciones como:

Controles físicos básicos: Medición de signos vitales, peso, talla y otras evaluaciones antropométricas.

Medición de signos vitales, peso, talla y otras evaluaciones antropométricas. Tamizajes y prevención: Pruebas y valoraciones para la detección de riesgos cardiovasculares, cardiometabólicos y tamizajes de diabetes. .

Nutrición y bienestar: Orientación alimentaria, educación nutricional y pautas para fomentar la actividad física. .

Áreas de apoyo familiar: Espacios amigables destinados a la lactancia materna y actividades de estimulación temprana dirigidas a niños menores de cinco años. .

Derivación médica: En caso de requerir atención especializada o complejos exámenes, los pacientes son derivados directamente a las Unidades Metropolitanas de Salud .

Derivación médica: En caso de requerir atención especializada o complejos exámenes, los pacientes son derivados directamente a las Unidades Metropolitanas de Salud.

¿Cuáles son los horarios de atención?

Para facilitar el acceso de la ciudadanía durante los fines de semana y días de descanso, los puntos atienden en horario continuo de miércoles a domingo, incluyendo los días de feriado.

Horario: De 08:00 a 15:30.

¿Dónde están ubicados los nuevos puntos?

A estos cuatro espacios se suman los ya conocidos en parques tradicionales como La Carolina, Bicentenario, El Ejido y Padre Carollo.

Las nuevas ubicaciones habilitadas son: