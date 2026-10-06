Lluvias dejan cerca de 2 000 familias afectadas en 10 provincias de Ecuador

Calles llenas de lodo y un centenar de personas se encuentran albergadas tras inundaciones en Balao

Cerca de 2 000 familias, equivalentes a más de 5 662 personas, resultaron afectadas por las lluvias, asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador durante una semana.

Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026, se han registrado inundaciones, deslizamientos y vendavales

Las afectaciones se reportaron en 10 provincias: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.

🌧️ https://t.co/STVzjLR7h4 👉 Ecuador y la ONU coordinan acciones de respuesta ante los posibles efectos del fenómeno de El #Niño que afectarían a 1.3 millones de personas en 17 provincias. https://t.co/jbyHmqmLn1 — Teleamazonas (@teleamazonasec) September 4, 2026

248 eventos por lluvias desde agosto

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que desde que se declaró alerta roja por El Niño, entre el 29 de agosto y el 6 de octubre, se han registrado 248 eventos relacionados con las lluvias en el país.

De ese total, 94 permanecen activos, principalmente en Esmeraldas, donde se reportan inundaciones y erosión hídrica.

#AlertaRoja | Desde la declaratoria hasta las 10:00 del 06 de octubre se registran 248 eventos por lluvias: 94 abiertos y 154 cerrados. La SNGR mantiene el monitoreo y coordina la respuesta. 📲 Para más información, visita el visor ALÍSTATE ECUADOR: https://t.co/sGDizqtIsO https://t.co/3mQs9RDMni — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 6, 2026

Más de 3 500 bienes de ayuda humanitaria

Frente a esta situación, las autoridades han desplegado asistencia para las familias afectadas y han distribuido bienes de primera necesidad en las zonas que presentan mayores requerimientos.

Según Riesgos, hasta el 4 de octubre, se han entregado 3 515 bienes de asistencia humanitaria, entre ellos kits de cocina y alimentos, artículos para el hogar, productos de aseo personal y limpieza, insumos para dormir y tanques para almacenamiento de agua.

Más de 5.600 personas afectadas por las lluvias reciben asistencia humanitaria del Gobierno Nacional 📌 Boletín 049 | Link: https://t.co/gctm96HKR7 https://t.co/xUuMpG24SO — Riesgos Ecuador (@Riesgos_Ec) October 5, 2026

La ayuda representó una inversión de USD 244 420,58 y fue distribuida de acuerdo con las necesidades identificadas directamente en territorio.

Estos recursos están destinados "a atender las necesidades prioritarias de las familias afectadas por el periodo de lluvias".