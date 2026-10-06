Lluvias dejan cerca de 2 000 familias afectadas en 10 provincias de Ecuador
Inundaciones, deslizamientos y vendavales se registraron entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026, asociados a El Niño.
Calles llenas de lodo y un centenar de personas se encuentran albergadas tras inundaciones en Balao
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Actualizado:
06 oct 2026 - 13:51
Cerca de 2 000 familias, equivalentes a más de 5 662 personas, resultaron afectadas por las lluvias, asociadas al fenómeno de El Niño en Ecuador durante una semana.
Según datos de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR), entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre de 2026, se han registrado inundaciones, deslizamientos y vendavales
Las afectaciones se reportaron en 10 provincias: Azuay, Cañar, Carchi, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas, Manabí, Pastaza, Santa Elena y Santo Domingo de los Tsáchilas.
248 eventos por lluvias desde agosto
La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que desde que se declaró alerta roja por El Niño, entre el 29 de agosto y el 6 de octubre, se han registrado 248 eventos relacionados con las lluvias en el país.
De ese total, 94 permanecen activos, principalmente en Esmeraldas, donde se reportan inundaciones y erosión hídrica.
Más de 3 500 bienes de ayuda humanitaria
Frente a esta situación, las autoridades han desplegado asistencia para las familias afectadas y han distribuido bienes de primera necesidad en las zonas que presentan mayores requerimientos.
Según Riesgos, hasta el 4 de octubre, se han entregado 3 515 bienes de asistencia humanitaria, entre ellos kits de cocina y alimentos, artículos para el hogar, productos de aseo personal y limpieza, insumos para dormir y tanques para almacenamiento de agua.
La ayuda representó una inversión de USD 244 420,58 y fue distribuida de acuerdo con las necesidades identificadas directamente en territorio.
Estos recursos están destinados "a atender las necesidades prioritarias de las familias afectadas por el periodo de lluvias".
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