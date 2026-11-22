El especialista Vinicio Altamirano detalla los procedimientos de antropología, odontología y genética forense aplicados tras el hallazgo de los restos óseos en Quito.

La confirmación de que los restos óseos hallados en el interior de una alcantarilla en Quito pertenecían a Verónica Bravo ya su hija Khiara García conmocionó a la capital.

Las osamentas fueron localizadas el pasado 21 de octubre de 2026 y, cinco días después, el 26 de octubre, pericias especializadas determinaron que correspondían a la madre y la niña, ambas víctimas de feminidio.

Cuando un cuerpo se encuentra únicamente en estado óseo, la ciencia forense activa una serie de procedimientos técnicos para establecer su identidad.

Vinicio Altamirano, director del Instituto Ecuatoriano de Ciencias Forenses y especialista en criminología y criminalística integral, explica en entrevista con Teleamazonas cuáles son los tres pilares científicos aplicados en este tipo de casos.

1. Levantamiento y antropología forense

El protocolo se inicia en el sitio del hallazgo, evaluando la ubicación geográfica para descartar que los restos provengan de un cementerio cercano y activar el eje investigativo ante un posible ocultamiento de cadáveres.

Ya en el laboratorio de identificación humana, el antropólogo forense clasifica y articula los huesos para verificar si pertenecen a uno o varios cuerpos.

A partir de esta estructura se determina el sexo, la edad aproximada y las posibles causas de muerte.

Además, se analizan lesiones previas a la muerte (ante mortem), fracturas antiguas o prótesis óseas que permiten individualizar a la víctima.

Los restos óseos de Verónica Bravo y su hija Khiara García fueron hallados en el interior de una alcantarilla en Quito el 21 de octubre de 2026 y confirmados cinco días después mediante pericias forenses. Pexels

2. Cotejo dental con odontología forense

Cuando en el levantamiento se recupera el cráneo con piezas dentales, interviene el área de odontología forense.

Los peritos cruzan las características de las piezas encontradas con las bases de datos de personas desaparecidas en ese sector.

Al comparar estos hallazgos con las historias clínicas odontológicas previas de las víctimas, se obtiene un punto de anclaje clave para confirmar su identidad.

Las pericias antropológicas forenses permitieron confirmar la identidad de Verónica Bravo y su hija Khiara García tras el hallazgo de sus restos en una quebrada de Quito. Pexels

3. Análisis de ADN y reconstrucción facial 3D

La genética es otro recurso determinante: se extraen muestras de los huesos para procesarlas en laboratorio y cotejarlas con el perfil de ADN de los familiares de personas desaparecidas.

Altamirano explica que, al no existir en Ecuador un banco nacional de ADN abierto, una muestra inicial puede no arrojar coincidencias directas si no existen familiares de referencia.

En esos escenarios, la ciencia recurre a la reconstrucción biológica y muscular en 3D por computadora.

A partir del cráneo, se elabora un retrato digital o hablado para orientar a las familias que buscan a sus seres queridos.

El especialista enfatiza que todo el proceso se ejecuta bajo un enfoque técnico y humano, manipulando y trasladando los restos con respeto para entregarlos dignamente a sus allegados.