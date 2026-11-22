La Secretaría de Gestión de Riesgos reportó 14 eventos relacionados con las lluvias en ocho provincias del país.

Las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de un río y la inundación de calles en el cantón Echeandía, provincia de Bolívar, durante la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026.

Las imágenes de las cámaras del ECU 911 registraron el avance del agua en varios sectores. Esto se suma al reporte de 33 cuerpos hídricos desbordados en Ecuador, según la Secretaría de Riesgos.

Desde la sala operativa de Guaranda se coordinó la atención de la emergencia con Gestión de Riesgos, Policía y el Cuerpo de Bomberos.

14 eventos activos en ocho provincias

La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que, desde las 18:00 del sábado 21 de noviembre, se mantenían 14 eventos en seguimiento en ocho provincias.

El reporte incluye 10 inundaciones, un deslizamiento, un evento por lluvias intensas, una erosión hídrica y un hundimiento.

Guayas registra cuatro eventos; Bolívar, Cotopaxi y Esmeraldas tienen dos cada una.

También se reportaron afectaciones en Galápagos, Los Ríos, Pichincha y Santa Elena, con un evento en cada provincia.

En Guayas, las lluvias dejaron calles anegadas en Mucho Lote 2, la avenida Narcisa de Jesús, varios sectores de Ximena y el recinto Cien Familias, en Balao.

Desbordamientos de ríos y daños en vías de varias provincias

En Bolívar, además de Echeandía, se reportó el desbordamiento de los ríos Soloma y Naves Chico, en los cantones Echeandía y Las Naves.

En Los Ríos, los ríos Pompeya, Salampe y Jatuvi se desbordaron en el cantón Urdaneta.

Mientras tanto, en Esmeraldas se registraron desbordamientos de ríos en localidades de los cantones Eloy Alfaro y Esmeraldas.

En Cotopaxi, el puente Azul, sobre el río Chimbilaco, sufrió un colapso parcial en el cantón La Maná.

Además, una vivienda se inundó en el barrio Las Mercedes.

En Pichincha, un deslizamiento afectó la vía E28 Calacalí-La Independencia, a 15 kilómetros de San Miguel de los Bancos.

En Santa Elena, la caída de un árbol y postes eléctricos afectó alrededor de 15 metros de una vía de primer orden en la comuna Monteverde, parroquia Colonche.

En Galápagos, se reportó un hundimiento en la isla Santa Cruz. La Secretaría de Gestión de Riesgos coordina la atención de las emergencias y la asistencia a las familias afectadas.