Maquinaria trabaja en la limpieza, mientras se recomienda tomar precauciones al circular por otras rutas.Captura de video

La vía Calacalí-San Miguel de los Bancos, que conecta a Quito con el noroccidente de Pichincha, permanece cerrada por un deslave de tierra y material pétreo.

El deslizamiento ocurrió la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026, a unos 15 kilómetros antes de llegar a San Miguel de los Bancos, luego de las intensas lluvias registradas en la zona.

🚧 https://t.co/JQk4C6GksI 👉 Un deslave cerró la vía Calacalí-La Independencia este domingo 22 de noviembre de 2026 y la carretera Alóag-Santo Domingo funciona como ruta alterna hacia la #Costa desde #Quito. https://t.co/vlf9S2AG9R — Teleamazonas (@teleamazonasec) November 22, 2026

Maquinaria de la Prefectura de Pichincha llegó al sitio para iniciar los trabajos de limpieza y retirar el material que bloquea la carretera.

Según la previsión inicial, el paso podría habilitarse después del mediodía de este domingo, si las condiciones climáticas permiten avanzar con las labores.

La vía Alóag-Santo Domingo es la ruta alterna para viajar desde Quito hacia la Costa.

Sin embargo, esta carretera también registra paso controlado debido a los cierres ocasionados por deslaves en los últimos días.