Deslave cierra la vía Calacalí-La Independencia: esta es la ruta alterna para viajar a la Costa
Un deslizamiento de tierra bloqueó la carretera la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026, a 15 kilómetros de San Miguel de los Bancos.
Maquinaria trabaja en la limpieza, mientras se recomienda tomar precauciones al circular por otras rutas.Captura de video
ECU 911
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Actualizado:
22 nov 2026 - 09:39
La vía Calacalí-San Miguel de los Bancos, que conecta a Quito con el noroccidente de Pichincha, permanece cerrada por un deslave de tierra y material pétreo.
El deslizamiento ocurrió la madrugada de este domingo 22 de noviembre de 2026, a unos 15 kilómetros antes de llegar a San Miguel de los Bancos, luego de las intensas lluvias registradas en la zona.
Maquinaria de la Prefectura de Pichincha llegó al sitio para iniciar los trabajos de limpieza y retirar el material que bloquea la carretera.
Según la previsión inicial, el paso podría habilitarse después del mediodía de este domingo, si las condiciones climáticas permiten avanzar con las labores.
La vía Alóag-Santo Domingo es la ruta alterna para viajar desde Quito hacia la Costa.
Sin embargo, esta carretera también registra paso controlado debido a los cierres ocasionados por deslaves en los últimos días.
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