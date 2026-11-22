La Selección de Ecuador Sub-17 saltó al terreno de juego con un objetivo de sumar tres puntos este domingo 22 de noviembre del 2026.

Su rival fue Uganda que supo detener la arremetida tricolor, en un compromiso correspondiente a la segunda fecha del Grupo B del Mundial de Qatar 2026.

El golero de Uganda ahogó el grito de gol de La Tri en más de tres ocasaiones en el cierre del partido.

Ecuador enfrentará en la tercera fecha a Corea del Sur, el próximo miércoles 25 de noviembre.

Uganda recibirá a Nueva Caledonia.

Ecuador suma cuatro unidades tras el triunfo en su debut y el empate de este domingo. Corea Del Sur está en segundo lugar con tres unidades y Uganda con uno. Nueva Caledonia no ha sumado en el Grupo B.