Madre e hija se encuentran desaparecidas desde el 2018 en Quito; su búsqueda continúa

La mujer y su hija desaparecieron en el Comité del Pueblo hace siete años.

Verónica Bravo Verduga y su hija Khiara García Bravo se encuentran desaparecidas hace siete años. La Fiscalía publicó sus fotografías para reactivar la búsqueda a escala nacional.

La mujer de 39 años de edad fue vista por última vez el 2 de septiembre de 2018 en el sector del Comité del Pueblo, norte de Quito. Ella salió de su casa rumbo al trabajo junto a su pequeña, que en aquel momento tenía un año y ocho meses, y desdes entonces se desconoce su ubicación.

De acuerdo al portal de Personas Desaparecidas en Ecuador, Verónica tiene los ojos color café y cabello negro, y mide 160 centímetros. Mientras que su hija tiene los ojos cafés y su cabello es de color negro.

La ciudadana ecuatoriana nació el 22 de noviembre de 1985. Es decir, que en dos días cumplirá 40 años. Khiara, en cambio, nació el 30 de diciembre de 2016 y actualmente tiene 8 años de edad.

Las autoridades continúan con la búsqueda y el 19 de noviembre de 2025 compartieron las imágenes para que las personas que tengan alguna información puedan contactarse al 1800 DELITO (335486) o al correo electrónico personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec.