Madre y su hija de seis años desaparecieron en Guayaquil desde el sábado 18 de octubre

La mujer y su hija fueron vistas por última vez en la Isla Trinitaria

Mikaela Xiomara Calderón Banda y su hija de seis años, Mía Renata Pinto Calderón, se encuentran desaparecidas desde el sábado 18 de octubre del 2025. La Fiscalía de Ecuador difundió sus fotografías para intensificar su búsqueda.

La mujer de 28 años junto a Mía Renata desaparecieron hace 12 días. Ambas fueron vistas por última vez en la Isla Trinitaria, sur de Guayaquil. Desde entonces se desconoce su ubicación.

El portal de personas desaparecidas informó que Mikaela Xiomara es ecuatoriana, tiene ojos y cabello de color café, una contextura delgada y mide 160 centímetros. Mientras que su hija es delgada y mide 110 centímetros.

Las personas que dispongan de información de la mujer y su hija pueden comunicarse de forma confidencial a 1800 DELITO (33 54 86) o escibir al correo electrónico personas.desaparecidas@ministeriodelinterior.gob.ec.

Adolescente desapareció hace 24 horas en Quito

La Fiscalía también reportó la desaprición de Ryan Issac Zárate Analuisa, de 15 años. El adolescente fue visto por última vez el miércoles 29 de octubre del 2025 en el Centro Histórico de Quito.

Ryan Issac es de contextura gruesa, mide 165 centímetros, tiene ojos color cafés y cabello negro.