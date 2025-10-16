Se mantienen cierres viales en los alrededores del Mall del Sol tras explosión de un vehículo

La explosión de un coche bomba en las inmediaciones de un centro comercial dejaron fuertes daños en infraestructura.

Este jueves 16 de octubre del 2025 se mantienen los cierres viales en Guayaquil tras la explosión de un coche bomba en las inmediaciones del Centro Comercial Mall del Sol, informó la Autoridad de Tránsito de Guayaquil.

El principal cierre ocurre en la avenida Joaquín Orrantia, en donde ocurrió la explosión de un coche bomba, por lo que las autoridades mantienen las investigaciones.

En el sitio permanece personal de la Policía Nacional y del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Asimismo, trabajadores de las oficinas afectadas por la explosión que realizan actividades para el cambio de vidrios que resultaron afectados.

Las vías cerradas son:

Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia.

Av. de las Américas y Joaquín Orrantia.

Paso a desnivel de Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia.

Pese a los cierres, el centro comercial Mall del Sol anunció que este jueves 16 de octubre abrirá sus puertas en horario regular, a partir de las 10:00, pero con un estricto control de seguridad.

Las islas y locales comerciales estarán abiertos de 10:00 a 21:00, el patio de comidas y la portela hasta las 22:00. Sin embargo, indicó que los horarios están sujetos a cambios en caso de alguna disposición de las autoridades competentes.