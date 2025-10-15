Alvarez asegura que la falta de acciones de Fiscalía permiten más atentados en Guayaquil

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció sobre la explosión de un coche bomba en la ciudad.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se pronunció este miércoles 15 de octubre del 2025 tras la explosión de un coche bomba en las inmediaciones de un centro comercial. El Burgomaestre exigió respuestas a la Fiscalía General del Estado y a la Gobernación sobre el atentado.

En su habitual enlace de los miércoles, Alvarez mencionó que el sistema integrado de seguridad ECU911 informó que varias de sus cámaras resultaron dañadas a causa del estallido, lo que ha dificultado el monitoreo en la zona afectada.

Dijo que el nuevo atentado ha reactivado cuestionamientos ciudadanos sobre la falta de resultados en las investigaciones de hechos similares ocurridos en los últimos meses, especialmente desde la explosión registrada en la Bahía, en el centro de la ciudad.

“Estamos hartos de los discursos de los que se hacen los bravos. Ayer mismo el gobernador decía: ‘Vamos a buscar a los delincuentes hasta debajo de las piedras’. Bueno, ¿y qué pasó cuando Segura EP entregó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas los videos del presunto autor de la bomba de la Bahía?”, dijo el alcalde.

De acuerdo con esa versión, la empresa municipal Segura EP habría entregado evidencia audiovisual y técnica con la trazabilidad del presunto responsable, pero el caso no avanzó. “La Fiscalía se abstuvo de acusarlo, y el resultado fue el sobreseimiento del principal sospechoso”, señaló.

Desde aquel primer atentado, se registraron al menos tres explosiones adicionales en distintos puntos de la ciudad, con saldo de heridos y fallecidos. Ante ello, el reclamo de Alvarez se centran en la falta de seguimiento judicial y coordinación institucional.

“¿Dónde está el seguimiento de la Gobernación del Guayas al proceso fiscal? ¿Por qué se permitió que el presunto autor quedara libre? ¿Será el mismo que sigue actuando hoy?”, cuestionó.