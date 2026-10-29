¿Se puede votar en las elecciones seccionales con la cédula caducada?

Las votaciones seccionales están previstas para el domingo 29 de noviembre.

Los ecuatorianos volverán a las urnas para las elecciones seccionales del domingo 29 de noviembre de 2026 para elegir a alcaldes, prefectos, miembros de las juntas parroquiales, concejales urbanos y rurales y vocales del Cpccs.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) indicó que 13,8 millones de ciudadanos están habilitados en el Registro Electoral y podrán ejercer su derecho al voto.

En Ecuador, el voto es obligatorio para las personas de 18 a 65 años. Para quienes están fuera de ese rango, el sufragio es facultativo. Las personas obligadas a votar que no acudan a las urnas y no tengan una justificación válida se exponen a una multa electoral.

Para poder sufragar, es requisito que las personas presenten su cédula o el pasaporte en las juntas receptoras del voto.

¿Qué pasa si mi cédula está caducada?

El CNE informó que se puede votar con la cédula de identidad o pasaporte vigentes o caducados. Así lo establece la normativa electoral vigente.

El presidente del CNE, José Cabrera, explicó el 21 de octubre que los ecuatorianos residentes en el exterior también podrán sufragar con su documento oficial de identidad, aunque no esté vigente.

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El Código de la Democracia establece que la condición de elector se comprueba mediante la presencia del nombre del ciudadano en el Registro Electoral y la presentación de un documento de identificación ante la junta receptora del voto.

La norma aclara que la caducidad de estos documentos no impide ejercer el derecho al sufragio. "La no vigencia de estos documentos no impedirá el ejercicio del derecho al sufragio", señala la normativa.