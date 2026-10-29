Un fallecido y un herido deja un choque entre un bus y un automóvil en la vía a Baeza

Colisión frontal cerca de Baeza deja una persona fallecida y complica la circulación

Un siniestro de tránsito se registró este jueves 29 de octubre de 2026, a unos 500 metros antes de llegar a Baeza. La vía permanece parcialmente habilitada, según agentes de la Policía Nacional.

Un choque entre un bus y un automóvil dejó una persona fallecida y otra herida en la vía a Baeza, en la provincia de Napo, según el reporte del ECU911.

Choque entre un bus y un automóvil cerca de GEMA

El hecho se registró a unos 500 metros de llegar a Baeza, cerca de las instalaciones del Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA).

Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó la atención con personal del Ministerio de Salud Pública.

Una ambulancia del Hospital Básico de Baeza acudió al lugar para atender a las personas afectadas.

De manera preliminar, los equipos de emergencia confirmaron que una persona falleció y otra resultó herida.

La vía permanece parcialmente habilitada

Al sitio también acudieron agentes de la Policía Nacional y una unidad de investigación de accidentes de tránsito.

Los equipos realizaron las labores de rescate de la persona afectada y en imágenes compartidas desde el el lugar del siniestro se observa el autmóvil liviano completamente destrozado.

Según el reporte de los agentes, la vía se encuentra parcialmente habilitada.

Se recomienda a los conductores circular con precaución por el sector y considerar posibles demoras mientras se atiende la emergencia.