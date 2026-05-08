¿Juntos para siempre? Uruguay debate ley para permitir entierro de persona con su mascota

Una ley busca que las mascotas sean enterradas junto con sus dueños, en Uruguay.

Un proyecto de ley en Uruguay propone que las personas puedan ser sepultadas de manera voluntaria junto a sus mascotas, con el objetivo de reconocer el vínculo afectivo que las une y el nuevo concepto de "familia multiespecie".

El proyecto fue presentado por el diputado Felipe Schipani, quien explicó que, a nivel mundial, existe "una tendencia" a reconocer a las mascotas "como integrantes de la familia".

En la práctica, se habilitarían dos opciones:

Mediante el depósito de cenizas del animal de compañía en el mismo féretro, urna o nicho de su dueño".

del animal de compañía en el mismo féretro, urna o nicho de su dueño". "La inhumación de restos del animal en compartimento separado o en condiciones previstas por la reglamentación, cuando sea sanitaria y técnicamente viable".

Para la redacción de este proyecto, Schipani se basó en la 'Ley Bob Coveiro', inspirada en el caso de un perro que vivió una década en un cementerio de Brasil y, cuando murió, fue enterrado junto a su tutora.

Detalles de la normativa

"Para mucha gente quizás ya mayor, que se queda sola y que los hijos se van, la mascota es su gran compañía, entonces tener esa posibilidad le genera una gran tranquilidad", expresó.

Schipani ejemplificó que una persona podrá solicitar al fallecer su mascota que esta sea enterrada en el panteón familiar o que "su urna o cenizas sean depositadas allí".

También estará previsto el caso contrario: si la persona fallece antes que su animal de compañía, podrá dejar constancia de que, al momento de morir, su mascota sea enterrada junto con él.