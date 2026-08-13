“Ahora solo falta recuperarse”: Mauricio Núñez y sus hijos están estables

Mauricio Núñez, del dúo Hermano Núñez ya está estable tras un trágico siniestro de tránsito

“Mis hermanos y mi papá están estables, ya no tienen ninguna complicación de salud”, confirmó este jueves 13 de agosto de 2026 Elizabeth Núñez, integrante de Tierra Canela, durante el velorio de su madre, Giomara Lozada.

La noticia llega después de cirugías, lesiones de consideración y horas de incertidumbre por la evolución de los tres.

“Ahora solo falta la recuperación” Elizabeth Núñez, integrante de Tierra Canela.

Mauricio Núñez, había sido reportado previamente en estado crítico y debía enfrentar una cirugía de alta complejidad.

Sus dos hijos también sufrieron graves lesiones, uno necesitó cirugía plástica reconstructiva por heridas en la cabeza y la otra presentó fracturas en ambas piernas, entre ellas una de fémur.

Una recuperación marcada por una dolorosa pérdida

Pero las heridas físicas no son lo único que deberá sanar la familia. Mientras Mauricio y sus hijos avanzan en su recuperación, también enfrentan el dolor por la muerte de Giomara Lozada, esposa y madre de la familia, quien falleció en el siniestro ocurrido en la vía Santo Domingo–Quinindé.

Durante su despedida, Elizabeth recordó a su madre como una mujer dedicada completamente a su familia. “Mi mami fue una mujer extraordinaria, mi mami vivía por sus hijos y por su hogar”, expresó.