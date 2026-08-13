Fiorella Icaza reemplaza a Mónica Luzarraga como precandidata del PSE a la Alcaldía de Guayaquil
Fiorella Icaza, esposa del alcalde Aquiles Alvarez, será la nueva carta del PSE para las próximas elecciones municipales.
El Partido Socialista Ecuatoriano aprobó el cambio de precandidatura.
RRSS
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Actualizada:
13 ago 2026 - 14:23
El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) aceptó la renuncia de Mónica Luzarraga a la precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil y aprobó el nombre de Fiorella Icaza como su reemplazo.
La decisión fue difundida a través de un documento de la organización política a través de las redes sociales.
El PSE en los próximos días avanzará con la inscripción de Icaza como precandidata. Su nombre toma fuerza en la carrera por la Alcaldía pese a que no registra una trayectoria política previa. Icaza y su vínculo con Aquiles Alvarez
Icaza es esposa del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. En declaraciones previas, no descartó la posibilidad de "ir hasta el final" y continuar con parte del trabajo desarrollado durante la administración de su esposo.
Alvarez permanece detenido en la cárcel El Encuentro por los casos Goleada y Triple A. Icaza, por su parte, también enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos.
Medidas cautelares y otros nombres considerados
Dentro de ese proceso aparece Inmobiliaria Fiorema S.A., empresa en la que Icaza figuraba como accionista, gerente y presidenta.
A finales de mayo, recibió medidas cautelares que incluyen prohibición de salida del país, inmovilización de cuentas bancarias y presentación ante la autoridad.
Antes de definir a Icaza, el PSE había considerado otros nombres para la candidatura, entre ellos el asambleísta Juan Pablo Molina y David Norero, exsecretario municipal y abogado de Alvarez.
Con el cambio aprobado, Icaza queda como la nueva precandidata del partido para Guayaquil.
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