Fiorella Icaza reemplaza a Mónica Luzarraga como precandidata del PSE a la Alcaldía de Guayaquil

El Partido Socialista Ecuatoriano (PSE) aceptó la renuncia de Mónica Luzarraga a la precandidatura para la Alcaldía de Guayaquil y aprobó el nombre de Fiorella Icaza como su reemplazo.

La decisión fue difundida a través de un documento de la organización política a través de las redes sociales.

El PSE en los próximos días avanzará con la inscripción de Icaza como precandidata. Su nombre toma fuerza en la carrera por la Alcaldía pese a que no registra una trayectoria política previa. Icaza y su vínculo con Aquiles Alvarez

Icaza es esposa del actual alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez. En declaraciones previas, no descartó la posibilidad de "ir hasta el final" y continuar con parte del trabajo desarrollado durante la administración de su esposo.

Alvarez permanece detenido en la cárcel El Encuentro por los casos Goleada y Triple A. Icaza, por su parte, también enfrenta un proceso judicial por el presunto delito de lavado de activos.

Medidas cautelares y otros nombres considerados

Dentro de ese proceso aparece Inmobiliaria Fiorema S.A., empresa en la que Icaza figuraba como accionista, gerente y presidenta.

A finales de mayo, recibió medidas cautelares que incluyen prohibición de salida del país, inmovilización de cuentas bancarias y presentación ante la autoridad.

Antes de definir a Icaza, el PSE había considerado otros nombres para la candidatura, entre ellos el asambleísta Juan Pablo Molina y David Norero, exsecretario municipal y abogado de Alvarez.

Con el cambio aprobado, Icaza queda como la nueva precandidata del partido para Guayaquil.