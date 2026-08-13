VIDEO: Delincuentes dispararon a un vehículo para robar un reloj de USD 5.000 en Quito
Los atacantes en motocicleta perfilaban a la víctima desde varias calles atrás. Dispararon contra la ventana del copiloto y lo obligaron a entregar el objeto de valor.
VIDEO: Delincuentes dispararon a un vehículo para robar un reloj de USD 5.000 en Quito.
Captura de pantalla
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Actualizada:
13 ago 2026 - 14:29
Un reciente hecho de inseguridad conmociona a Quito. Un ciudadano fue víctima de un violento asalto a mano armada por parte de dos delincuentes a bordo de una motocicleta.
Los antisociales le arrebataron un reloj de alta gama valorado en aproximadamente USD 5 000.
De acuerdo con las imágenes captadas en video y la información proporcionada por la Policía Nacional, los antisociales venían perfilando a la víctima desde calles antes de abordarla sobre la avenida Gaspar de Villarroel.
En la escena, un hombre con casco se aproximó al vehículo, lo amenazó con un arma de fuego y disparó directamente contra la ventana del copiloto para romper el vidrio y exigir la entrega del objeto.
El mayor de Policía Byron Flores, jefe de operaciones del Distrito Eugenio Espejo, confirmó que, pese a la violencia del ataque, la víctima no resultó herida.
Personal de Criminalística levantó un indicio balístico en el lugar, el cual ingresó bajo cadena de custodia para las investigaciones.
Pese a los pedidos de auxilio, los asaltantes lograron darse a la fuga por la misma arteria vial.
Una modalidad que se repite en la capital
Este atraco no es un caso aislado, sino que responde a un patrón delictivo detectado en sectores de alta plusvalía en el centro-norte de la ciudad:
- Enero de 2026:
Las autoridades detuvieron al presunto responsable del asesinato de un guardia de seguridad fuera de una cafetería.
Durante los allanamientos se incautaron relojes de alta gama, joyas y maletas de entrega utilizadas para camuflar los robos.
- Enero de 2026:
Se desarticuló una organización dedicada al robo de estos objetos bajo la modalidad de sumisión química (escopolamina).
- 16 de mayo de 2026:
Un ciudadano fue asaltado dentro de una estación de servicio en el norte de la capital, donde un sujeto armado le arrebató un reloj marca Audemars Piguet, valorado entre USD 10.000 y USD 35.000.
La Policía Nacional ratificó que intensificará los patrullajes y operativos de control en la ciudad como parte del Plan de Protección para Quito.
Estás acciones están enfocadas en contener los delitos cometidos por sacapintas y bandas dedicadas al robo de objetos de alto valor.
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