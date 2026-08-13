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Seguridad

VIDEO: Delincuentes dispararon a un vehículo para robar un reloj de USD 5.000 en Quito 

Los atacantes en motocicleta perfilaban a la víctima desde varias calles atrás. Dispararon contra la ventana del copiloto y lo obligaron a entregar el objeto de valor. 

VIDEO: Delincuentes dispararon a un vehículo para robar un reloj de USD 5.000 en Quito.

Captura de pantalla

Autor

Roberto Cadena

Actualizada:

13 ago 2026 - 14:29

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Un reciente hecho de inseguridad conmociona a Quito. Un ciudadano fue víctima de un violento asalto a mano armada por parte de dos delincuentes a bordo de una motocicleta. 

Los antisociales le arrebataron un reloj de alta gama valorado en aproximadamente USD 5 000.

De acuerdo con las imágenes captadas en video y la información proporcionada por la Policía Nacional, los antisociales venían perfilando a la víctima desde calles antes de abordarla sobre la avenida Gaspar de Villarroel

En la escena, un hombre con casco se aproximó al vehículo, lo amenazó con un arma de fuegodisparó directamente contra la ventana del copiloto para romper el vidrio y exigir la entrega del objeto.

El mayor de Policía Byron Flores, jefe de operaciones del Distrito Eugenio Espejo, confirmó que, pese a la violencia del ataque, la víctima no resultó herida.

Personal de Criminalística levantó un indicio balístico en el lugar, el cual ingresó bajo cadena de custodia para las investigaciones.

Pese a los pedidos de auxilio, los asaltantes lograron darse a la fuga por la misma arteria vial.

 Una modalidad que se repite en la capital

Este atraco no es un caso aislado, sino que responde a un patrón delictivo detectado en sectores de alta plusvalía en el centro-norte de la ciudad:

  • Enero de 2026: 

    Las autoridades detuvieron al presunto responsable del asesinato de un guardia de seguridad fuera de una cafetería. 

    Durante los allanamientos se incautaron relojes de alta gama, joyas y maletas de entrega utilizadas para camuflar los robos.
  • Enero de 2026: 

    Se desarticuló una organización dedicada al robo de estos objetos bajo la modalidad de sumisión química (escopolamina).
  • 16 de mayo de 2026: 

    Un ciudadano fue asaltado dentro de una estación de servicio en el norte de la capital, donde un sujeto armado le arrebató un reloj marca Audemars Piguet, valorado entre USD 10.000 y USD 35.000.

La Policía Nacional ratificó que intensificará los patrullajes y operativos de control en la ciudad como parte del Plan de Protección para Quito

Estás acciones están enfocadas en contener los delitos cometidos por sacapintas y bandas dedicadas al robo de objetos de alto valor.

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