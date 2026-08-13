Mauricio Núñez y sus hijos serán intervenidos este jueves; esto se sabe de su estado de salud 

Mauricio Núñez, del duó Hermano Núñez atraviesa un duro momento de salud tras un trágico siniestro de tránsito

Mauricio Núñez, integrante del Dúo de los Hermanos Núñez, será sometido a una cirugía este jueves 13 de agosto, un día después del siniestro de tránsito en el que falleció su esposa, Giomara Lozada. Sus dos hijos también resultaron gravemente heridos y continúan bajo atención médica.

Kathy Núñez, hermana de los artistas, dijo a Teleamazonas.com que los médicos explicaron a la familia que la intervención quirúrgica del cantante será compleja y tendrá una duración aproximada de cuatro horas. La familia espera que el procedimiento evolucione favorablemente.

“Hoy le operan a mi hermano y esperamos con la bendición de Dios que todo salga bien”, señaló Kathy Núñez.

Los hijos de Mauricio Núñez también serán intervenidos

El estado de salud de los dos menores continúa siendo reservado. Según el testimonio de Orlando, ambos presentan múltiples lesiones y requieren procedimientos médicos.

Mauricio junior, también será operado este jueves. En el caso de la niña, identificada como María José, la familia explicó que permanece bajo evaluación de los especialistas para determinar el procedimiento más adecuado.

Kathy Núñez relató que pudo verla brevemente y constató que tiene ambas piernas inmovilizadas con yeso debido a fracturas. La menor continúa en el área de Pediatría, donde los médicos evalúan su evolución.

“María José pude verle un instante nada más y tiene sus dos piernas inyesadas, rotas, y sigue siendo evaluada”, contó.

Los niños preguntan por su madre

Además de las lesiones físicas, los menores enfrentan el impacto emocional provocado por el accidente y la muerte de su madre.

Orlando explicó que pudo ingresar a ver a sus sobrinos y que los niños se encuentran traumatizados y preguntan por Giomara.

La mujer murió en el lugar del siniestro ocurrido durante la madrugada del 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé. La familia se movilizaba hacia la playa cuando ocurrió el accidente.

Orlando Núñez también relató las dificultades que enfrentaron durante las primeras horas para conocer con precisión el estado de salud de Mauricio y sus hijos.

“Solo me decía auxilio, ayúdenme porque mi esposa acaba de fallecer”, recordó sobre los momentos posteriores al accidente.

El hermano del artista explicó que tomó contacto con los paramédicos, pero inicialmente no recibió información detallada sobre las lesiones de los afectados. Posteriormente, la familia tuvo que esperar las evaluaciones y rondas médicas para conocer la gravedad de cada caso.

Según Orlando, María José es la menor más afectada y permanece bajo seguimiento de los especialistas. Mauricio y Giomara habían viajado con sus hijos

La familia había decidido realizar el viaje hacia la playa antes del inicio del nuevo año lectivo de los niños. El desplazamiento se produjo antes de que Mauricio retomara sus compromisos relacionados con presentaciones musicales.

Ahora, mientras la familia afronta el fallecimiento de Giomara Lozada, mantiene sus esfuerzos concentrados en la recuperación de Mauricio y sus hijos.