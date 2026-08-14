Mauricio Núñez permanece bajo observación tras cirugía de nueve horas

La familia Núñez informó este viernes 14 de agosto de 2026 sobre la evolución del estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos, María José Núñez Lozada y Mauricio Núñez Lozada, quienes resultaron gravemente heridos en el accidente de tránsito ocurrido en la vía Santo Domingo-Quinindé.

Según el comunicado familiar, Mauricio Núñez fue sometido el jueves a una cirugía de alta complejidad debido a las graves lesiones que afectan su pulmón, costillas y arcos costales. La intervención quirúrgica se extendió durante aproximadamente nueve horasdetalló la familia en un comunicado.

Actualmente, el integrante del Dúo de los Hermanos Núñez permanece bajo estricta observación médica.

María José será operada este viernes

La familia también informó que María José Núñez Lozada, de 8 años, ingresará a quirófano durante la tarde de este viernes para ser sometida a una cirugía de cadera.

La menor permanece bajo el cuidado y seguimiento permanente de los especialistas, quienes evaluarán su evolución durante el proceso de recuperación. El hijo de Mauricio continúa en observación

Por otro lado, Mauricio Núñez Lozada permanece bajo vigilancia médica para determinar su evolución luego de haber sido sometido a una cirugía plástica reconstructiva.

La familia no proporcionó mayores detalles sobre las lesiones de los menores ni sobre el resultado de las intervenciones, por lo que su estado continúa bajo seguimiento de los médicos.

La familia agradece las muestras de solidaridad

Mauricio Núñez y sus hijos resultaron heridos en el accidente ocurrido durante la madrugada del 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé, en el que falleció Giomara Lozada, esposa de Mauricio y madre de los menores.

Ante la situación que atraviesan, la familia Núñez agradeció las muestras de cariño, solidaridad y las oraciones recibidas desde que se conoció el siniestro.

Asimismo, pidió a los medios de comunicación y a la ciudadanía mantener la prudencia y el respeto mientras los tres sobrevivientes continúan con sus tratamientos y procesos de recuperación.