Alerta Emilia por tres niños desaparecidos en Conocoto, sureste de Quito

Ocho niños desaparecieron la noche del 27 de junio en Conocoto, Quito.

Fiscalía General del Estado emitió Alerta Emilia por los tres niños desaparecidos en Conocoto, al sureste de Quito.

Los menores responden a los nombre de: Maykel Paúl Curay Vaca, Darianyelis Valeria Rosales y Luis Eduardo Torres Ojito.

Los niños fueron vistos por última vez el 27 de junio tras salir de una casa de acogida en Conocoto junto con otros cinco menores que ya fueron localizados.

Cualquier información sobre su paradero debe ser comunicada al 9-1-1 o al 1-800 DELITO (335486).