Ocho niños desaparecieron en Conocoto el sábado 27 de junio; cinco fueron localizados

Ocho niños desaparecieron la noche del 27 de junio en Conocoto.

La Fiscalía General del Estado alertó a la ciudadanía sobre la desaparición de ocho niños, en Conocoto, la noche del 27 de junio de 2026.

Tras labores de búsqueda, la Policía indicó que cinco de ellos ya fueron localizados la mañana del 28 de junio.

La desaparición se reportó en el sector INFA, entre las calles Jaime Roldós Aguilera y Manuel Cajiao, al sureste de Quito.

Información aún está bajo reserva

De acuerdo con la información, uno de los menores fue encontrado en Guaranda, provincia de Bolívar, en la casa de su abuela.

La policía indicó que la información aún se mantiene bajo reserva para no alterar la investigación.

Ante cualquier información, puede contactarse al 1800 DELITO (1800-335486).