Susto en la vía Quito-Tambillo: Un bus perdió pista y estuvo a punto de provocar una tragedia

Bus evita caer a los carriles contrarios en la 'Curva de la Muerte'

Momentos de tensión se vivieron la tarde de este jueves 30 de julio de 2026 en la Panamericana Sur.

Un bus perdió pista mientras circulaba en sentido Quito-Tambillo, pero el conductor logró recuperar el control de la unidad antes de que invadiera los carriles contrarios. El incidente no dejó personas heridas.

El bus se salió de su carril en un tramo de alto riesgo

El hecho ocurrió aproximadamente a las 18:45, a la altura del sector conocido como la "Curva de la Muerte", uno de los puntos más transitados de la Panamericana Sur.

El bus perdió pista mientras descendía por la vía, generando momentos de preocupación entre quienes circulaban por el lugar.

🚨 https://t.co/oYGyYGUC8m 👉 Un bus perdió pista en la 'Curva de la Muerte' de la #PanamericanaSur, vía Quito-Tambillo y estuvo a punto de provocar una tragedia. pic.twitter.com/enRKjMuTBj — Teleamazonas (@teleamazonasec) July 31, 2026

Conductor evitó que la unidad cayera hacia los carriles opuestos

Tras el incidente, el conductor logró maniobrar la unidad e impactó contra un elemento de la vía antes de regresar a su carril.

La maniobra evitó que el bus descendiera hacia los carriles en sentido sur-norte, ubicados varios metros más abajo, donde en ese momento circulaban vehículos livianos.

No hubo víctimas, pero el riesgo fue evidente

A pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas heridas ni víctimas.

El hecho, sin embargo, evidenció el riesgo que representa este tramo de la carretera, donde una pérdida total de control pudo haber provocado una colisión con otros vehículos o un siniestro de mayores proporciones.

Conductores piden reforzar la seguridad en la vía

El incidente volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la seguridad vial en la Panamericana Sur, especialmente en el sector de la "Curva de la Muerte".

Conductores que transitan con frecuencia por esta carretera consideran necesario fortalecer las medidas de prevención y control para reducir el riesgo de nuevos accidentes.