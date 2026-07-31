Choque múltiple en el intercambiador de Carcelén, sobre la Panamericana Norte

Cinco vehículos chocaron en el Intercambiador de Carcelén, en el norte de Quito.

Cinco vehículos chocaron en el intercambiador de Carcelén, en el norte de Quito, la mañana de este viernes 31 de julio de 2026.

La vía fue completamente cerrada y la circulación vehicular fue desviada por personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Una motocicleta, tres automóviles y un bus chocaron en la Panamericana Norte, en el intercambiador de Carcelén.

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Largas filas de vehículos se registraron sobre la avenida Diego de Vásquez y se bloqueó el paso hacia el norte de la capital.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender a una persona herida.

A los cinco conductores se les practicó la prueba de alcolemia y los resultados fueron negativos.

Los cinco vehículos serán trasladados a un centro de retención vehicular para que el tránsito sea habilitado.

El siniestro se reportó alrededor de las 07:00 a través del Servicio Integrado de Seguridad ECU911.