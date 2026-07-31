Sánchez denuncia en Ceuta una "violación y ataque a la integridad territorial de España"

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, calificó este viernes 31 de julio de "violación y ataque a la integridad territorial de España" la llegada masiva de cera de 40 000 migrantes al enclave español de Ceuta desde Marruecos.

"El Gobierno de España está con la ciudad de Ceuta", dijo Sánchez, y añadió: "Nos hacemos cargo del estado emocional, de la situación de angustia que están viviendo durante estas últimas horas".

En su intervención en el enclave de Ceuta, el mandatario calificó de "ataque a la integridad territorial de España" lo ocurrido.

"Traficantes de seres humanos"

Sánchez, vinculó la crisis migratoria que sufre el enclave de Ceuta a una "lectura interesada" por parte de "las mafias de traficantes de seres humanos" de una reciente sentencia judicial sobre repatriaciones de migrantes llegados por mar.

Expuso que "estos últimos días" hubo una "propagación en las redes sociales, a través de las mafias", de una "lectura interesada" de una sentencia del Tribunal Supremo español.

Según la decisión judicial, "no tiene encaje en las repatriaciones" la de "aquellas personas que entren en nuestro espacio a nado, por el mar", explicó el mandatario, que añadió que esta "lectura interesada" es la que "ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas".

Miles de migrantes expuestos

El Ministerio del Interior español anunció que más de 25 000 migrantes habían salido de Ceuta hacia Marruecos, después de la llegada de 60 000 personas en los últimos días.

"Salidas desde Ceuta hacia Marruecos durante la mañana del 31 de julio, hasta las 13:00 horas: Más de 25 000", escribió el ministerio del Interior en un mensaje transmitido a la AFP, en el que añadió: "Las salidas desde Ceuta se están produciendo a un ritmo de 150 personas por minuto".