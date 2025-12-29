Movimiento indígena de Ecuador lamenta la muerte de hombre que fue herido en las protestas

El foco de la protesta de octubre del 2024 se centró en Imbabura, en el norte del país.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la organización social más grande del país, lamentó la muerte de Edison Farinango, quien fue herido durante las protestas contra la eliminación del subsidio al diésel y otros reclamos que se realizaron entre septiembre y octubre del 2025.

"Los crímenes de Estado no tienen retorno ni perdón. La memoria de Edison Farinango exige verdad y justicia. Su muerte es consecuencia de la represión contra las comunidades movilizadas en el paro nacional", escribió la Conaie en su cuenta de X, en la que publicó una nota de condolencias para la familia.

Farinango era agricultor y constructor y pertenecía a la comunidad de San Ignacio, en el municipio de Cotacachi. La Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) señaló que Farinango estuvo dos meses luchando por su vida debido a "las graves lesiones" sufridas durante las protestas.

En Imbabura también fallecieron otros dos comuneros, Efraín Fuerez y José Guamán, quienes, según la Conaie, recibieron disparos presuntamente por militares durante los días más intensos de los enfrentamientos.

Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresaron en octubre su preocupación por denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de policías y militares durante las protestas y urgieron al Estado a "investigar, juzgar y sancionar estos hechos".

Además de la Conaie, organizaciones locales como la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Fici), el pueblo Kichwa Karanki y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) expresaron su "profundo dolor y solidaridad" por la muerte de Farinango.

"Lo sucedido durante el paro no puede llamarse 'control del orden'. Edison perdió la vida tras recibir impactos directos de bombas", denunció el domingo 28 de octubre del 2025 la Unorcac.

Las protestas convocadas por la Conaie se saldaron también con 473 heridos, 206 detenidos y 391 violaciones a los derechos humanos, según organizaciones de la sociedad civil.