Más de 600 personas han sido detenidas por especulación en Ecuador, según gobierno
Actualizada:
07 nov 2025 - 11:15
El gobierno aseguró este vienres 7 de noviembre de 2025 que 633 personas han sido detenidas por especulación entre el 13 de septiembre y el 6 de noviembre.
Los controles se intensificaron en el país tras la eliminación del subsidio al diésel que provocó el alza de un dólar por galón y provocó 31 días de protestas.
El Ministerio de Gobierno detalló que en ese período se han ejecutado 46 820 operativos con 1 805 funcionarios a nivel nacional.
Como resultado, han sido revisados 90 206 establecimientos entre supermercados, tiendas, mercados y centros de abastos.
En Ecuador han sido clausurados 108 estabalecimientos, estas sanciones se dividieron de la siguiente manera:
- 13 Chimborazo
- 11 El Oro
- 10 Esmeraldas
- 9 Loja
- 8 Pichincha
- 7 Cañar
- 6 Los Ríos
- 6 Sucumbíos
- 6 Guayas
- 6 Tungurahua
- 8 Zamora Chinchipe
- 4 Santo Domingo
- 3 Bolívar
- 3 Cotopaxi
- 3 Santa Elena
- 2 Imbabura
- 1 Pastaza
- 1 Galápagos
- 1 Morona Santiago
Además, se han inspeccionado 7 163 distribuidoras de gas de uso doméstico para controlar que se mantenga su precio oficial, ya que el Gobierno ha negado que se retire el subsidio a este.
¿Cómo denunciar especulación?
- Ingrese a https://denuncias.ministeriodegobierno.gob.ec/
- Se desplegará un formulario de denuncia.
- Seleccionar el tipo de denuncia y describir los hechos.
- Llenar datos del lugar donde ocurrió la especulación: provincia, ciudad, dirección.
- Se puede adjuntar una fotografía como evidencia.
- No es necesario poner nombre, ni tampoco la cédula, pues las denuncias son anónimas.
- Finalmente se debe dar clic en la opción enviar denuncia.
Además de la vía digital, los ciudadanos también pueden presentar denuncias en las oficinas de Gobernaciones, Intendencias y Comisarías de Policía en todas las provincias del país.
