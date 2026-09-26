Muere Diómedes Delgado, famoso por interpretar al payaso de Fresco Solo

Diómedes Delgado, famoso por interpretar durante décadas al payaso de Fresco Solo, murió a los 62 años.

Diómedes Adrián Delgado Alvarado, actor ecuatoriano conocido por haber interpretado durante años al popular payaso de Fresco Solo, murió a los 62 años.

La noticia fue confirmada este 26 de septiembre por su familia y posteriormente por Sumesa, empresa propietaria de la marca.

Sumesa difundió una nota de pesar y destacó que el talento de Delgado acompañó a varias generaciones de familias ecuatorianas.

Sumesa lamentó el fallecimiento de Diómedes Delgado y destacó que su talento acompañó a varias generaciones de familias ecuatorianas. Sumesa.

El rostro detrás del payaso de Fresco Solo

Diómedes Delgado era oriundo de Portoviejo, Manabí, y llegó a Guayaquil a finales de la década de 1980 para participar en un taller de formación actoral. Desde entonces desarrolló una trayectoria ligada al teatro, la televisión y la publicidad.

En 1990 ganó el casting para convertirse en el payaso de Fresco Solo, personaje con el que participó en numerosos anuncios publicitarios y que terminó convirtiéndose en una de las imágenes más reconocidas de la marca.

Su hermano, escribió en Facebook:

"Gracias por todas las enseñanzas de vida y enseñarme el arte de comunicar y ver la vida desde la palabra, desde la realidad. Dios te acoja en su regazo." Oliver Delgado, hermano de Diómedes Delgado.

Además de su trabajo publicitario, Delgado también interpretó personajes en novelas y series ecuatorianas, combinando su carrera frente a cámaras con la formación de nuevos actores.