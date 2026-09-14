¿Quién era el empresario Daniel Lebed Svigilsky, esposo de la periodista María Isabel Crespo?

Daniel Lebed Svigilsky, esposo María Isabel Crespo, falleció este domingo 13 de septiembre de 2026.

Daniel Lebed Svigilsky fue un reconocido consultor corporativo, coach de negocios y empresario guayaquileño especializado en desarrollo directivo y estrategia empresarial.

Cursó sus estudios superiores en Administración y Finanzas en la Universidad de Miami.

Esta formación que impulsó su trayectoria como fundador y director de la firma Lebed & Asociados.

En el ámbito gremial, asumió cargos clave como director del Consejo Directivo y miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara de Industrias de Guayaquil.

Paralelamente, destacó en la docencia de posgrado, dictó conferencias sobre competitividad y estuvo casado con la periodista María Isabel Crespo, con quien tuvo un hijo.

Sobre su fallecimiento

Daniel falleció en Guayaquil este domingo 13 de septiembre de 2026. Era esposo de la reconocida comunicadora y presentadora de televisión María Isabel Crespo.

Diversas instituciones del sector privado y figuras del ámbito periodístico manifestaron su solidaridad con la familia tras confirmarse el deceso.