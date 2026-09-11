La hermana del rey Harald de Noruega muere dos semanas después que su hermano

Fotografía de la princesa Astrid, quien falleció este viernes 11 de septiembre

La princesa Astrid murió este viernes 11 de septiembre de 2026, a los 94 años, exactamente dos semanas después de su hermano el rey Harald V, informó el Palacio Real de Noruega.

"La princesa falleció hoy, viernes 11 de septiembre, a los 94 años", indicó en un comunicado.

El miércoles Astrid asistió en silla de ruedas al funeral de su hermano Harald, quien murió el 28 de agosto a los 89 años.

Con el paso del tiempo, sus apariciones públicas se habían vuelto cada vez más escasas. En agosto, al igual que su hermano, le habían colocado un marcapasos.

Con su muerte desaparece el último de los tres hijos del rey Olav V, quien reinó de 1957 a 1991.

A Harald V le sucedió su hijo Haakon VIII, de 53 años y casado con Mette-Marit, que se recuperó de un trasplante de pulmón.

El hijo de la nueva reina, Marius Borg Hoiby, nacido de una relación previa, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras apela su condena a cuatro años de cárcel por dos violaciones y otros cargos.