TIMØ llega a Quito con canciones para cantar, llorar y bailar

TIMØ regresa a Quito este 3 de octubre con su Canto Pa' No Llorar Tour y su nuevo formato íntimo Asadito Pa' No Llorar .

TIMØ vuelve a Quito y lo hace en un momento clave de su carrera. La banda colombiana, integrada por tres amigos, llega con su segundo álbum, una gira internacional y un proyecto que convierte sus canciones en algo mucho más cercano, un asado entre amigos, con música en vivo y fans alrededor .

En conversación con Teleamazonas.com, la agrupación habló sobre Canto Pa' No Llorar, su nueva sesión Asadito Pa' No Llorar y lo que prepara para su presentación del próximo 3 de octubre en el Teatro San Gabriel .

Un “asadito” para cantar sin llorar

Asadito Pa' No Llorar nació como la versión en vivo de Canto Pa' No Llorar, el segundo álbum de TIMØ.

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La idea fue llevar el espíritu del disco a un formato más íntimo, espontáneo y colectivo. En lugar de un escenario tradicional, la banda recreó la sensación de un auténtico “parche entre amigos” , con comida, música y seguidores acompañando la sesión.

"Nos encanta este formato porque agregamos más instrumentos y fue una experiencia nueva." TIMØ, banda colombiana.

La sesión incluye nueve versiones en vivo, además de covers, y nació también con la idea de explorar un formato propio inspirado en sesiones íntimas como Tiny Desk.

Canciones para cantar lo que a veces cuesta decir

Una de las claves de TIMØ está en mezclar historias de amor, desamor y nostalgia con canciones que no necesariamente suenan tristes.

Durante la entrevista, la banda explicó cómo esas experiencias terminan convirtiéndose en canciones con las que sus seguidores se identifican.

"Nuestras canciones son para lo que quieran nuestras fans (...) hay unas que hasta se casan con nuestras canciones." TIMØ, banda colombiana.

Esa cercanía también forma parte de la identidad de la agrupación, música que puedes escuchar en un concierto, pero también en una reunión entre amigos.

De festivales gigantes a un formato íntimo

2026 también ha sido un año importante para TIMØ. En marzo participó en Lollapalooza Argentina, donde, la banda se convirtió en la agrupación más joven en presentarse en el festival.

Un mes después llegaron al Festival Estéreo Picnic, en Colombia, uno de los eventos musicales más importantes de ese país y de Latam.

El contraste ahora está en Asadito Pa' No Llorar, después de grandes escenarios, decidió acercar sus canciones a un espacio mucho más pequeño.

"Este formato nos permite sentir más a nuestro público, y poder complacerlos con todo lo que quieran" TIMØ, banda colombiana.

TIMØ vuelve a Quito

La banda regresará a Ecuador como parte del Canto Pa' No Llorar Tour.

Su presentación será el 3 de octubre en el Teatro San Gabriel, antes de continuar la gira por Ciudad de México, Lima, Ciudad de Guatemala y Bogotá.

Y para quienes todavía no han escuchado a TIMØ, durante la entrevista también dejó su propia recomendación:

"Nosotros recomendaríamos escuchar TIMØ, como más les guste" TIMØ, banda colombiana.

TIMØ regresa así a Quito con una propuesta que mezcla canciones, amistad y nostalgia, pero bajo una premisa bastante clara, se puede cantar lo que duele sin dejar de pasarla bien.