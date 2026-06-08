¿Quién era Monika Silva? La activista denunciante en Santa Elena

Monika Silva fue hallada muerta en su casa en Montañita, Santa Elena.

Monika Silva Koniuszek fue hallada muerta este lunes 8 de junio de 2026 en su casa en Montañita, provincia de Santa Elena.

Silva era una mujer de origen polaco, aunque residía en Ecuador hace más de una década.

Era una activista y se desempeñó como presidenta de la fundación La Integridad, desde donde impulsaba denuncias sobre supuestas irregularidades de la administración pública.

Se dedicaba a denunciar actos de corrupción, principalmente de tráfico de tierras en la provincia de Santa Elena, lo que salpicó a varias autoridades.

"No hace falta nacer en Ecuador para amarlo y defender lo justo", dice en la descripción de su cuenta de X.

Antecedentes de amenazas contra la activista

Silva denunció meses atrás en sus redes sociales, haber recibido amenazas contra su vida.

Esto ocurrió luego del asesinato de Robinson del Pezo, un comunicador que también difundía información relacionada con irregularidades en la provincia.

Su trayectoria en la lucha contra la corrupción en Santa Elena

Durante los últimos años, Silva se convirtió en una figura conocida en la provincia por sus constantes denuncias relacionadas con presuntas redes de corrupción, tráfico de tierras, lavado de activos y posibles irregularidades que involucraban a distintos actores de la vida pública.

Sus intervenciones estuvieron enfocadas principalmente en temas vinculados a la transparencia y el manejo de bienes públicos.

Entre los casos que tuvieron mayor repercusión estuvieron las denuncias sobre la venta irregular de terrenos y los conflictos de tierras en sectores como Manglaralto.

También realizó cuestionamientos públicos a autoridades locales y nacionales.