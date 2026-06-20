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Esto se sabe de la autopsia realizada a la activista Monika Silva

Autopsia revela que activista Monika Silva fue asesinada en Santa Elena. 

La activista Monika Silva fue encontrada sin vida en Santa Elena.

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Autor

Evelin Caiza A. 

Actualizado:

20 jun 2026 - 11:41

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Un informe forense revela que las lesiones encontradas en el cuerpo de la activista Monika Silva sería provocadas, lo que descarta un presunto suicidio. 

La información solicitada por la madre de Silva se conoce tras doce días del fallecimiento de la activista. 

El documento detalla que en el cuerpo consta un golpe contundente en en la región occipital del cráneo, signos de estrangulamiento y un surco o hendidura en el cuello. 

Autoridades internacionales participan en el proceso 

Las pericias incluyen restos de fluido sanguíneo, en una habitación distinta en la que el cuerpo de la activista fue encontrado. 

A esto se añade la cuerda, el cuchillo y el celular también encontrados en investigaciones previas. 

Autoridades de Polonia y Argentina participan como observadores en el proceso.

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