Esto se sabe de la autopsia realizada a la activista Monika Silva

La activista Monika Silva fue encontrada sin vida en Santa Elena.

Un informe forense revela que las lesiones encontradas en el cuerpo de la activista Monika Silva sería provocadas, lo que descarta un presunto suicidio.

La información solicitada por la madre de Silva se conoce tras doce días del fallecimiento de la activista.

El documento detalla que en el cuerpo consta un golpe contundente en en la región occipital del cráneo, signos de estrangulamiento y un surco o hendidura en el cuello.

Autoridades internacionales participan en el proceso

Las pericias incluyen restos de fluido sanguíneo, en una habitación distinta en la que el cuerpo de la activista fue encontrado.

A esto se añade la cuerda, el cuchillo y el celular también encontrados en investigaciones previas.

Autoridades de Polonia y Argentina participan como observadores en el proceso.