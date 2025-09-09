Ejército de Ecuador confirma la muerte de dos militares en el interior de destacamentos

El Ejército de Ecuador informó la muerte de dos soldados en el interior de dos instalaciones militares en Ecuador este martes 9 de septiembre del 2025.

A través de un comunicado el Ejército señaló el fallecimiento del cabo primero Luis Ch. en el interior de las instalaciones del Fuerte Militar Epiclachima, ubicado en el sur de Quito.

Por su parte, el segundo deceso se registró en el Grupo de Artillería N.° 7 Cabo Minacho, en la ciudad de Loja, ahí perdió la vida el soldado de reserva Andrws G.

Según lo primeros datos del Ejército estos hechos se suscitaron aproximadamente a las 14:00 de este martes 9 de septiembre.

Tras conocer las muertes, se informó a las autoridades correspondientes para que realicen los procedimientos de levantamiento del cadáver y se determinen las causas.

El Ejército expresó el sentido de condolencia, a las familias de las víctimas. Además, se indicó que la institución colaborará con las autoridades en los procedimientos que, por ley, se derivan de este lamentable acontecimiento.