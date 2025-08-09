Choque entre camión y motocicleta deja una persona fallecida en Alóag

Una persona fallecida es el reporte preliminar del ECU 911, tras un siniestro de tránsito ocurrido la tarde de este sábado 9 de agosto del 2025, en la avenida Panamericana Sur, en el sector de Alóag.

Según las unidades de emergencia, se trató del impacto entre un camión y una motocicleta lo que provocó la muerte de una persona. Además, se reportó el cierre parcial en sentido sur-norte.

Personal del Ministerio de Salud y Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia y gestionar el flujo vehicular.

A través de redes sociales, usuarios compartieron fotografías de la alta carga vehicular que se registra a la salida de Quito, en el sector de Tambillo, sobre la avenida Simón Bolívar.