Choque entre camión y motocicleta deja una persona fallecida en Alóag

El ECU 911 reporta alta congestión vehicular en la avenida Simón Bolívar, sector Tambillo debido a un siniestro de tránsito en Alóag. 

Ciudadanos reportar alta carga vehicular sobre la avenida Simón Bolívar, sector Tambillo. 9 de agosto del 2025

Redacción Teleamazonas.com

09 ago 2025 - 17:48

Una persona fallecida es el reporte preliminar del ECU 911, tras un siniestro de tránsito ocurrido la tarde de este sábado 9 de agosto del 2025, en la avenida Panamericana Sur, en el sector de Alóag

Según las unidades de emergencia, se trató del impacto entre un camión y una motocicleta lo que provocó la muerte de una persona. Además, se reportó el cierre parcial en sentido sur-norte.

  • Muertos y heridos por siniestro registrado al sur de Quito este viernes 8 de agosto 

Personal del Ministerio de Salud y Policía Nacional acudieron al sitio para atender la emergencia y gestionar el flujo vehicular. 

A través de redes sociales, usuarios compartieron fotografías de la alta carga vehicular que se registra a la salida de Quito, en el sector de Tambillo, sobre la avenida Simón Bolívar. 

