Un muerto tras volcamiento e incendio de un tráiler en La Troncal, Cañar

El tráiler quedó en cenizas tras el incendio en La Troncal, en Cañar.

Una persona falleció en un siniestro de tránsito registrado la mañana de este sábado 31 de octubre de 2026, en el sector del Control Integrado, en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.

Según el reporte del ECU 911, un tráiler perdió pista, se volcó y posteriormente se incendió. El accidente provocó la muerte de una persona en el lugar.

Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de La Troncal y de la Policía Nacional para atender la emergencia.

Los organismos de primera respuesta acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes tras el volcamiento y posterior incendio del vehículo pesado.