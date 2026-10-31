Un muerto tras volcamiento e incendio de un tráiler en La Troncal, Cañar
Un tráiler se volcó y posteriormente se incendió en el sector del Control Integrado, en La Troncal este sábado 31 de octubre del 2026.
El tráiler quedó en cenizas tras el incendio en La Troncal, en Cañar.
ECU 911
Compartir
Actualizado:
31 oct 2026 - 11:44
Una persona falleció en un siniestro de tránsito registrado la mañana de este sábado 31 de octubre de 2026, en el sector del Control Integrado, en el cantón La Troncal, provincia de Cañar.
Según el reporte del ECU 911, un tráiler perdió pista, se volcó y posteriormente se incendió. El accidente provocó la muerte de una persona en el lugar.
Tras recibir la alerta, el ECU 911 coordinó la movilización de unidades del Cuerpo de Bomberos de La Troncal y de la Policía Nacional para atender la emergencia.
Los organismos de primera respuesta acudieron al sitio para realizar las labores correspondientes tras el volcamiento y posterior incendio del vehículo pesado.
Compartir