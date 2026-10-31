Masacre en El Oro: cuatro personas fueron asesinadas dentro de un night club en Pasaje

Cuatro personas fueron asesinadas en una masacre en un centro de diversión nocturna en la provincia de El Oro.

Cuatro personas fueron asesinadas en un ataque armado registrado la tarde del viernes 30 de octubre de 2026, en el interior de un night club ubicado en el cantón Pasaje, provincia de El Oro.

La masacre ocurrió aproximadamente a las 18:20 en el establecimiento denominado 'Rey Aquí Sí', ubicado en las calles Bolívar y Atahualpa, en la vía Pasaje-El Guabo.

Según las primeras investigaciones policiales, cuatro hombres llegaron al lugar a bordo de dos motocicletas y presuntamente se hicieron pasar por clientes para ingresar sin levantar sospechas.

Una vez dentro del establecimiento, los hombres armados se dirigieron hacia una de las habitaciones y dispararon contra las personas que se encontraban en el sitio. Después del ataque, escaparon en las mismas motocicletas.

Tres mujeres y un hombre fueron asesinados en Pasaje

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al establecimiento, encontraron los cuerpos de las cuatro víctimas. Algunas estaban sobre una cama y otra en el piso de la habitación donde ocurrió el ataque.

Tres de las personas fallecidas fueron identificadas como:

José Ricardo Iglesias Guagua, de 39 años.

Norma Cecilia Jiménez Parra, de 45 años.

Susana Nayeli Rodríguez Tomalá, de 31 años.

La identidad de la cuarta víctima, una mujer, aún no había sido establecida en el informe policial inicial.

En la escena del crimen, los agentes levantaron varios indicios balísticos correspondientes a municiones de calibre 9 milímetros, que serán analizados como parte de la investigación.

Policía investiga relación con otro ataque armado en Pasaje

El coronel Jairo Barrera Jaramillo, jefe del Distrito de Policía de Pasaje, informó que una de las mujeres asesinadas tenía un vínculo familiar con otra mujer que se encontraba dentro del establecimiento y logró salir ilesa.

Este dato forma parte de las líneas de investigación que siguen los agentes para determinar las circunstancias y posibles motivaciones de la masacre.

Además, la Policía confirmó que dos de las víctimas registraban antecedentes judiciales, aunque no se han precisado los delitos ni si estos tienen relación con el ataque.

Los investigadores también buscan establecer si el asesinato de las cuatro personas está vinculado con otro hecho violento ocurrido el lunes anterior en el sector Praderas, del mismo cantón. En ese ataque armado, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas.