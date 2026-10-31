Emergencia en Galápagos: recomendaciones para turistas por cierre del aeropuerto 

Las fuertes lluvias provocaron deslizamientos en Galápagos. Hay decenas de familias afectadas.

Los turistas que tienen previsto viajar hacia Galápagos o salir del archipiélago este sábado 31 de octubre de 2026 deben verificar sus vuelos y traslados. Las fuertes lluvias que afectan a Santa Cruz obligaron a cerrar temporalmente el aeropuerto de Baltra y restringir la circulación en varias carreteras de la isla.

Ante esta situación, el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo emitió una serie de recomendaciones para los visitantes, operadores turísticos, agencias de viajes y establecimientos de alojamiento.

Según el comunicado oficial, el aeropuerto de Baltra permanecerá cerrado de 09:00 a 13:00, hora de Galápagos, equivalente a las 10:00 y 14:00 en Ecuador continental.

La suspensión fue dispuesta mediante el aviso aeronáutico NOTAM C1796/26 y podría modificarse de acuerdo con las condiciones de la emergencia.

¿Qué deben hacer los turistas por el cierre del aeropuerto?

Las autoridades recomendaron a los visitantes mantenerse en contacto con sus aerolíneas y operadores turísticos para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

Estas son las principales recomendaciones:

Confirmar el estado de los vuelos: comunicarse directamente con las aerolíneas para verificar posibles cambios de horarios o reprogramaciones.

Evitar desplazamientos innecesarios: especialmente hacia la parte alta de Santa Cruz, donde se reportan interrupciones viales.

Contactar a las agencias de viajes: coordinar modificaciones en traslados, recorridos y actividades turísticas programadas.

Mantener comunicación con los alojamientos: solicitar información sobre las condiciones de movilidad y las medidas de seguridad.

Seguir las alertas oficiales: consultar las disposiciones de las autoridades aeronáuticas y organismos de emergencia.

Reportar emergencias al ECU 911: comunicar cualquier situación que requiera asistencia inmediata.

El Ministerio también pidió a las empresas turísticas activar sus planes de contingencia y adoptar medidas para proteger a sus trabajadores y visitantes.

Restricciones viales complican los traslados en Santa Cruz

Además del cierre temporal del aeropuerto, las lluvias han provocado daños en carreteras e interrupciones de circulación, principalmente hacia los sectores altos de Santa Cruz.

El Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos solicitó a la ciudadanía evitar los desplazamientos desde Puerto Ayora hacia Bellavista, debido a los cortes viales registrados desde el Parque Artesanal.

También se reportaron daños en la vía de acceso al aeropuerto de Baltra, lo que complica la movilidad de los viajeros.

Maquinaria pesada y equipos de emergencia trabajan en los puntos críticos para atender las afectaciones y facilitar las evacuaciones.

Por ello, los turistas deben verificar tanto la disponibilidad de sus vuelos como las condiciones de las carreteras antes de trasladarse.

¿Qué deben hacer los hoteles y operadores turísticos?

El comunicado también establece medidas para los prestadores de servicios turísticos de Galápagos.

Las agencias de viajes, operadores, armadores y establecimientos de alojamiento deben mantener comunicación permanente con sus pasajeros y huéspedes, además de coordinar oportunamente los cambios necesarios en vuelos, traslados y actividades.

Asimismo, deberán revisar sus protocolos de emergencia e informar a la Dirección Zonal Insular sobre los visitantes que requieran asistencia, con el objetivo de facilitar la coordinación con las instituciones de respuesta.