Gobierno enviará más de 1 000 kits de asistencia humanitaria tras las inundaciones en Santa Cruz

Galápagos está emergencia tras las fuertes lluvias que soportó el viernes 3o de octubre.

Más de 1 000 kits de asistencia humanitaria se gestionan para atender a las familias afectadas por las inundaciones en Santa Cruz, Galápagos, informó este sábado 31 de octubre de 2026 el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque.

La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos coordina la entrega de 800 kits de primera respuesta humanitaria y 250 kits para dormir, destinados a las personas damnificadas por las fuertes precipitaciones.

Además, se conoce que un primer vuelo salió desde el aeropuerto de Latacunga con destino a Galápagos, en medio de las operaciones para atender la emergencia.

Las lluvias han provocado desbordamientos de encañadas, inundaciones, daños en viviendas y cortes viales en varios sectores de Santa Cruz.

Más de 1 000 kits para las familias afectadas en Galápagos

De acuerdo con la información difundida por Luque, el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Provincial permanece activado, mientras que las instituciones que integran el COE Nacional ejecutan acciones para atender a la población.

La asistencia humanitaria contempla:

800 kits de primera respuesta humanitaria, destinados a las familias afectadas.

250 kits para dormir, dirigidos a las personas que requieren asistencia tras las evacuaciones.

En total, son 1 050 kits cuya entrega se encuentra en gestión. Las autoridades no han detallado todavía los sectores específicos donde serán distribuidos ni el cronograma de entrega.