Un vehículo cayó desde un puente en Zámbiza tras las fuertes lluvias en Quito

Un vehículo cayó desde un puente en el sector de Zámbiza.

Un vehículo cayó de un puente en la avenida de Las Palmeras, en Zámbiza, en el norte de Quito, este viernes 8 de agosto de 2025.

Se trata de un taxi que cayó al otro lado de la vía y quedó volcado sobre la vegetación. El Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al lugar para atender la emergencia.

Una ambulancia del CBQ llegó con paramédicos para atender al conductor del vehículo que resultó herido.

Mientras tanto, agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerraron parcialmente la vía mientras se llevaron a cabo las acciones de rescate y primeros auxilios de la víctima.

Esta emergencia se reportó poco antes de las 20:00. Y hasta las 20:40 no se detalló el estado de salud del hombre.

En la Ruta Viva, camino hacia al aeropuerto, se reportó otro siniestro de tránsito pasadas las 18:00. La vía fue parcialmente cerrada en sentido Quito - Aeropuerto.