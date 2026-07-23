Mujer fallece en el interior de un gimnasio de Cuenca; investigan las causas

Una mujer fallece mientras realizaba su rutina en un gimnasio

La emergencia se registró la noche del 22 de julio de 2026 en un gimnasio situado sobre la avenida de Las Américas, en la ciudad de Cuenca.

De acuerdo con la información preliminar, la mujer se encontraba realizando una rutina de ejercicios cuando sufrió un percance que terminó con su fallecimiento.

Según relataron personas que estaban en el establecimiento, la mujer habría estado realizando ejercicios de fuerza antes de desplomarse.

Sin embargo, esa versión no ha sido confirmada por las autoridades y forma parte de la información que será verificada durante la investigación.

Autoridades realizan las investigaciones

Al lugar acudieron equipos de emergencia, cuyos paramédicos confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, personal de Medicina Legal realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Centro Forense de Cuenca.

Esperan resultados de la autopsia

Las autoridades indicaron que será la autopsia la que permita establecer la causa del fallecimiento.

Mientras tanto, continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho dentro del establecimiento deportivo.