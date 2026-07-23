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Quito

Camión volcado en la Ruta Viva provoca cierre vial

Un camión se volcó en la Ruta Viva y ocasionó el cierre de los tres carriles.

Un camión se volcó en la Ruta Viva, en el sector de Tumbaco, en el norte de Quito.

AMT

Autor

Patricia Armijo

Actualizado:

23 jul 2026 - 10:07

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Un camión se volcó en la Ruta Viva, sector de Tumbaco, la mañana de este jueves 23 de julio de 2026.

El vehículo se volcó y terminó en media vía, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre vial.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 2 y provocó el cierre de tres carriles, en sentido Quito - valle.

El volcamiento se reportó a las 09:33. El camión quedó afectado y una persona resultó herida.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender a la persona herida.

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Bomberos acudieron para atender a una persona herida.AMT

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