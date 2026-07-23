Camión volcado en la Ruta Viva provoca cierre vial

Un camión se volcó en la Ruta Viva, en el sector de Tumbaco, en el norte de Quito.

Un camión se volcó en la Ruta Viva, sector de Tumbaco, la mañana de este jueves 23 de julio de 2026.

El vehículo se volcó y terminó en media vía, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre vial.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 2 y provocó el cierre de tres carriles, en sentido Quito - valle.

El volcamiento se reportó a las 09:33. El camión quedó afectado y una persona resultó herida.

Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender a la persona herida.