Camión volcado en la Ruta Viva provoca cierre vial
Un camión se volcó en la Ruta Viva y ocasionó el cierre de los tres carriles.
Un camión se volcó en la Ruta Viva, en el sector de Tumbaco, en el norte de Quito.
AMT
Compartir
Actualizado:
23 jul 2026 - 10:07
Un camión se volcó en la Ruta Viva, sector de Tumbaco, la mañana de este jueves 23 de julio de 2026.
El vehículo se volcó y terminó en media vía, por lo que la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) aplicó un cierre vial.
El siniestro ocurrió en el kilómetro 2 y provocó el cierre de tres carriles, en sentido Quito - valle.
El volcamiento se reportó a las 09:33. El camión quedó afectado y una persona resultó herida.
Personal del Cuerpo de Bomberos de Quito (CBQ) acudió al sitio para atender a la persona herida.
Compartir