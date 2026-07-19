Siniestro en la vía Girón-Pasaje: Un fallecido y un herido tras atropello a un ciclista y choque

Un fatal siniestro de tránsito se registró la mañana de este domingo 19 de julio de 2026 en la vía Girón-Pasaje, en la provincia del Azuay.

El siniestro dejó una persona fallecida y otra herida, según el reporte coordinado por el ECU 911.

La alerta ingresó a la Línea Única para Emergencias 9-1-1 a las 06:36. El incidente ocurrió en el kilómetro 14 de la vía Girón-Pasaje, en el sector de la bomba de gasolina de Cumbe, en el cantón Cuenca.

Atropello y choque de un vehículo

De acuerdo con la información preliminar, el siniestro involucró el atropello de un ciclista y, posteriormente, el estrellamiento de un automóvil.

Tras la llamada de emergencia, el ECU 911 coordinó el despliegue de los organismos de primera respuesta.

Una persona murió y otra fue trasladada a una casa de salud

Al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos de Cuenca y de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) para atender la emergencia.

Como resultado del accidente, una persona perdió la vida y otra resultó herida, por lo que fue trasladada a una casa de salud para recibir atención médica.

Autoridades atendieron la emergencia

Los equipos de emergencia realizaron las labores de asistencia, control del tránsito y levantamiento de información en la zona mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que provocaron el siniestro.

La investigación permitirá determinar cómo ocurrió el atropello y el posterior choque del vehículo.

Tras la emergencia, las entidades de respuesta reiteraron el llamado a los conductores para respetar los límites de velocidad, mantener la atención al volante y proteger a los usuarios más vulnerables de las vías, entre ellos peatones y ciclistas.