'Escape Perfecto': El nuevo programa de Teleamazonas que revolucionará el Prime Time

Así será el nuevo programa de Teleamazonas con Alfonso Laso y Mara Topic

'Escape Perfecto', el formato internacional que combinará preguntas, estrategia, velocidad y una propuesta transmedia que llegará a Teleamazonas en su señal abierta como a las plataformas digitales del canal.

Teleamazonas presentó a sus aliados comerciales Escape Perfecto, el nuevo programa que se incorporará a la programación de Prime Time y que será conducido por Alfonso Laso y Mara Topic.

La producción forma parte de la estrategia del canal para fortalecer su oferta de entretenimiento en televisión y plataformas digitales.

La presentación se realizó el 13 y 14 de julio durante un evento de preestreno en Quito y Guayaquil, donde directivos del canal dieron a conocer el formato ante representantes de marcas comerciales y auspiciantes.

Las funciones se desarrollaron en salas de Multicines S.A., con una amplia asistencia de invitados.

Un formato internacional que llega a Teleamazonas

Escape Perfecto está basado en el formato israelí "Kluv Hazahav", que ha sido adaptado en distintos países.

La dinámica enfrenta a dos participantes que trabajan en equipo para obtener la mayor cantidad de premios antes de que el tiempo se agote.

Mientras uno de los concursantes responde preguntas para acumular segundos, el otro ingresa a una jaula llena de premios y debe recoger la mayor cantidad de artículos posible antes de que las puertas se cierren.

La mecánica combina conocimiento, estrategia y rapidez durante cada competencia.

Una experiencia pensada para multipantallas

Teleamazonas destacó que el programa fue concebido como una propuesta transmedia, diseñada para tener presencia tanto en la pantalla tradicional como en sus canales digitales.

La estrategia incluye contenidos exclusivos, formatos adaptados para redes sociales y espacios comerciales desarrollados específicamente para el entorno digital.

Esta propuesta busca ampliar la interacción con la audiencia y ofrecer nuevas oportunidades para que los auspiciantes participen en diferentes plataformas, más allá de la transmisión televisiva.

Contenido pensado para compartirse en redes sociales

La producción de Escape Perfecto también apuesta por generar momentos de alta tensión y emoción que puedan convertirse en contenido viral.

Cada episodio incluirá escenas diseñadas para ser compartidas en redes sociales mediante clips cortos que resalten los momentos decisivos del concurso y que los usuarios digitales podrán llevar a su conversación.

Con esta estrategia, Teleamazonas busca integrar la experiencia televisiva con el crecimiento del consumo de contenido digital, aprovechando la interacción inmediata que generan las plataformas sociales.

Teleamazonas fortalece su ecosistema multiplataforma

El lanzamiento de Escape Perfecto llega tras la exitosa experiencia de Teleamazonas con la cobertura multipantalla de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde el canal reforzó y se puso a la vanguardia de la estrategia de distribución de contenidos en televisión abierta y medios digitales.

La incorporación del nuevo concurso forma parte de la apuesta de Teleamazonas por consolidar un ecosistema de entretenimiento con presencia nacional y regional, integrando televisión, redes sociales y plataformas digitales en una sola experiencia para las audiencias.