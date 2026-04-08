Mujer murió tras caer desde un edificio en Guayaquil; el hecho se investiga

Personal de Criminalistica rrealizó el levantamiento del cuerpo de una mujer que cayó de un edificio en Guayaquil

Un trágico hecho ocurrido en el centro de Guayaquil, la noche del martes 7 de abril de 2026. Una mujer falleció luego de caer desde un edificio ubicado en la intersección de las calles Los Ríos y la avenida 9 de Octubre.

Según las primeras investigaciones, el incidente se registró aproximadamente a las 22:00. Los moradores del sector alertaron a las autoridades tras escuchar gritos provenientes del inmueble.

Al lugar del hecho llegaron agentes de la Policía Nacional quienes confirmaron el fallecimiento de la mujer. Se abrió una investigación para determinar si se trató o no de un femicidio.

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Como parte de las primeras diligencias, una persona que se encontraba con la víctima al momento de los hechos fue retenida por la Policía, mientras avanzan las investigaciones.

Equipos especializados de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron cerca de las 23:30 para realizar el levantamiento del cuerpo, recopilar indicios y tomar testimonios que permitan esclarecer lo ocurrido.