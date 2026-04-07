Clausuran clínica dental en Quito tras la muerte de un paciente

Las autoridades clausuraron el establecimiento al detectar irregularidades

Una clínica odontológica ubicada en el sector de Iñaquito, en el norte de Quito, fue clausurada luego de que un paciente muriera mientras recibía atención.

La alerta se activó tras la denuncia de un familiar, lo que provocó la llegada de la Policía junto a la Agencia Metropolitana de Control (AMC) al establecimiento.

Paciente hallado sin vida

Según el reporte preliminar, los agentes encontraron a un hombre de aproximadamente 37 años sin signos vitales, recostado en un sillón odontológico.

De acuerdo con sus familiares, el paciente había acudido para realizarse una endodoncia y la colocación de un implante dental.

Irregularidades en el local

Aunque el consultorio tenía permisos para funcionar como clínica dental, durante la inspección se detectó que operaba un área de Rayos X sin los permisos necesarios.

Esta irregularidad motivó la clausura del establecimiento mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades municipales explicaron que los permisos sanitarios y el control técnico de clínicas de salud corresponden a la entidad nacional encargada de regular estos servicios.

Por su parte, el Municipio realiza controles relacionados con permisos de funcionamiento y actividades económicas.

Posibles sanciones económicas

Según la normativa municipal, los establecimientos que operen servicios como radiología sin autorización podrían enfrentar multas de hasta cuatro salarios básicos.

Estas sanciones se aplican independientemente de otras responsabilidades que puedan determinar las investigaciones.

Fiscalía investiga lo ocurrido

La Fiscalía está a cargo de determinar qué ocurrió durante el procedimiento médico y si existen responsabilidades.

El cuerpo fue retirado por Medicina Legal mientras se realizan las pericias respectivas.

Tras este hecho, las autoridades municipales anunciaron que continuarán los operativos en centros de salud para verificar que cumplan con las normas.

El objetivo es evitar riesgos y garantizar la seguridad de los pacientes.

Las investigaciones deberán determinar qué provocó la muerte y si hubo negligencia.