Noboa delega a María José Pinto la presidencia del Comité Nacional de la Primera Infancia

El presidente Daniel Noboa designó a la vicepresidenta María José Pinto como su delegada permanente para presidir el Comité Nacional de la Primera Infancia.

La decisión fue oficializada este viernes 29 de mayo de 2026 mediante Decreto Ejecutivo 396 y tiene vigencia inmediata, informó la Presidencia de la República.

¿Qué funciones tendrá María José Pinto?

Con esta designación, Pinto encabezará el organismo encargado de coordinar las políticas públicas dirigidas a niñas y niños en sus primeros años de vida.

El Comité Nacional de la Primera Infancia forma parte del Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia y tiene un rol estratégico en la implementación de acciones interinstitucionales.

Entre sus principales atribuciones están:

Aprobar y validar el Plan Nacional de Primera Infancia.

Evaluar anualmente el cumplimiento de ese plan.

Definir estándares y protocolos para los servicios dirigidos a la niñez.

Supervisar la implementación del Paquete Integral de Servicios para la Primera Infancia.

Coordinar acciones entre instituciones del Estado para garantizar el desarrollo infantil.

La lucha contra la desnutrición infantil.

La Presidencia señaló que la nueva delegación fortalece las funciones que la Vicepresidenta ya venía desempeñando en temas relacionados con la primera infancia y la reducción de la desnutrición crónica infantil.

Hasta abril de 2026, María José Pinto estuvo a cargo del Ministerio de Salud Pública.